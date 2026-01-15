Συγκίνηση στην υποδοχή του «Κίμωνα» από το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ»

Σε μια ιστορική στιγμή για το Πολεμικό Ναυτικό, η υπερσύγχρονη φρεγάτα τύπου Belharra «Κίμων» κατέπλευσε το μεσημέρι στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, σηματοδοτώντας την είσοδο του ελληνικού Στόλου στη νέα ψηφιακή εποχή.

Το νέο «καμάρι» του Πολεμικού Ναυτικού έτυχε θερμής και συμβολικής υποδοχής από πλοία του Στόλου, αλλά και από ιστορικά σκάφη, καθώς πέρασε κάτω από την παραδοσιακή «υδάτινη αψίδα» που στήθηκε προς τιμήν του.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο «Κίμων» πέρασε στο Τροκαντερό δίπλα στην τριήρη «Ολυμπιάς» και στο θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ», το οποίο κόρναρε τιμητικά καλωσορίζοντας τη νέα φρεγάτα. Η εικόνα της αιχμής της σύγχρονης τεχνολογίας να πλέει δίπλα στα εμβληματικά πλοία της ελληνικής ναυτικής ιστορίας προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε όσους παρακολουθούσαν από την ακτή.

Πλήθος κόσμου στο Φάληρο για να δει τη Φρεγάτα Κίμων

Πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε στην παραλία του Φλοίσβου για να δει από κοντά τη νέα φρεγάτα, με κιάλια και κινητά τηλέφωνα, προκειμένου να απαθανατίσει τις ιστορικές στιγμές. «Είμαι περήφανος. Μετά από 40 χρόνια έχουμε ένα νέο “Αβέρωφ”», είπε χαρακτηριστικά ένας από τους παρευρισκόμενους.

Επίσκεψη της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας

Στη φρεγάτα έφτασαν με ελικόπτερο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τους υποδέχθηκε και τους ξενάγησε ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Κατάρας, παρουσιάζοντας τα προηγμένα συστήματα του πλοίου και το οπλοστάσιό του, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 32 πύραυλοι ASTER.

Ο Νίκος Δένδιας με τον Αρχηγό ΓΕΝ στη νέα φρεγάτα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε τη φρεγάτα «την πιο ισχυρή στον πλανήτη», προσθέτοντας ότι «αποτελεί ένα όπλο που ενισχύει καθοριστικά τις Ένοπλες Δυνάμεις στη βασική τους αποστολή, που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας».

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Φρεγάτας «Κίμων»

Η νέα ψηφιακή φρεγάτα «Κίμων» έχει εκτόπισμα 4.500 τόνους, μήκος 122 μέτρα και πλάτος 18 μέτρα, ενώ μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 27 κόμβους. Διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας με ραντάρ Sea Fire.

Στο οπλοστάσιό της περιλαμβάνονται:

-32 πύραυλοι ASTER

-8 πύραυλοι Exocet

-πύραυλοι RAM

-τορπίλες MU90

Παράλληλα, μπορεί να μεταφέρει ελικόπτερο 10 τόνων καθώς και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες επιτήρησης και επιχειρησιακής δράσης.

Με τον «Κίμωνα», το Πολεμικό Ναυτικό αποκτά ένα πλοίο αιχμής που αλλάζει τους συσχετισμούς στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

