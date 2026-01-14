Έρχεται η Φρεγάτα «Κίμων» - Υποδοχή στον Σαρωνικό από την πολιτική ηγεσία

Έρχεται η Φρεγάτα Belharra «Κίμων», η οποία εισήλθε στα εθνικά χωρικά ύδατα και κατευθύνεται προς τον Σαρωνικό, όπου θα γίνει εν πλω υποδοχή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Στην υποδοχή θα συμμετάσχουν επίσης 8 πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ στον Φαληρικό Όρμο θα συμμετάσχει επίσης στην υποδοχή το θρυλικό θωρηκτό Αβέρωφ και η τριήρης «Ολυμπιάς».

Η Φρεγάτα Belharra Κίμων εν πλω για την Ελλάδα

«Το μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού καταπλέει...» έγραψε σε ανάρτησή του στα Social Media το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ με ένα συγκινητικό μήνυμα καλωσόρισε τον «Κίμωνα» ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, στο ναυτικό σήμα του.

«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας σηματοδοτεί μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό. Από την πλώρη σας ατενίζουμε τη φιλοδοξία του έθνους για ασφάλεια, πρόοδο και ευημερία.

Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε, τόσο στην άρτια διαδικασία παραλαβής, όσο και κατά τον απαιτητικό επαναπλούν.

Πλέετε άξιοι συνεχιστές της ένδοξης ναυτικής μας παρακαταθήκης. Η επιβλητική ανάστροφη πλώρη της φρεγάτας «Κίμων» σύντομα θα συναντήσει το ακρόπρωρο της Αθηναϊκής Τριήρους και το θωρηκτό καταδρομικό «Αβέρωφ», συνθέτοντας τα σύγχρονα «ξύλινα τείχη» της πατρίδας μας.

Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή, να ατενίζετε με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, τιμώντας το «Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος», με τον Άγιο Νικόλαο πάντα στην πλώρη σας. Καλώς ορίσατε,

Αντιναύαρχος Δ.Ε. Κατάρας ΠΝ Αρχηγός ΓΕΝ».





