Δεύτερο τo κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σε δημοσκόπηση!

Στην τέταρτη θέση το κόμμα Τσίπρα – Πρώτη η ΝΔ με 23,9%

Πολιτικη
Στην πρώτη δημοσκόπηση που μέτρησε την πρόθεση ψήφου υπό το σενάριο δημιουργίας  νέων κομμάτων (της Interview για την Political)  η ΝΔ παραμένει πρώτη με  23,9% και το δυνητικό -  προς το παρών - κόμμα της  Μαρίας Καρυστιανού καταλαμβάνει την δεύτερη θέση με 14,5%!  Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,5%  και ακολουθεί ένα πιθανό κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 10%. Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας δεν ξεπερνούν το 5%. ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει μόλις 2,3%.   

Στη δεύτερη θέση το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη δημοσκόπηση της Interview για την Political

Η πρόθεση ψήφου υπολογίστηκε μόνο από το 14,5% όσων δήλωσαν πολύ πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα Καρυστιανού. Υπάρχει και ένα 9,6% που δηλώνει ότι είναι  αρκετά πιθανό. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Αλέξη Τσίπρα είναι 10,1 και 3,9%% αντίστοιχα

Δημοσκόπηση Interview: Πόσο πιθανό είναι να αλλάξουν την επιλογή κόμματος και να ψηφίσουν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Πολιτικές αναταράξεις από το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Μαρία Καρυστιανού: «Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμμετέχουμε στις εκλογές»

Η Μαρία Καρυστιανού επισφράγισε την κάθοδο του νέου πολιτικού φορέα της στις επόμενες εκλογές, ταράσσοντας περαιτέρω τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά του πολιτικού σκηνικού. 

Χωρίς να προσδιορίσει τον χρόνο ανακοίνωσης του νέου κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε την κάθοδο του στις εκλογές. 
 
«Δεν υπάρχει κάποια βιασύνη, το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε και εμείς» δήλωσε. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών ζητούν από τη Μ. Καρυστιανού να παραιτηθεί από πρόεδρος.

Οι κινήσεις Καρυστιανού δεν πυροδοτούν αναταράξεις μόνο στο ήδη υπάρχον πολιτικό σκηνικό αλλά και στο σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. 5 από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με επιστολή τους της ζητούν να παραιτηθεί από τα καθήκοντα της προέδρου, μετά την απόφαση της να ιδρύσει πολιτικό κόμμα.  

Ρούτσι: «Έκανα τον αγώνα μου για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα»

 «Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις» αναφέρεται σε ανακοίνωση.   
 
Η ίδια  απαντά πως θα παραιτηθεί από τον Σύλλογο μέσα από  διαδικασίες που ορίζει το καταστατικό

« Πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση και εκεί να αποφασιστεί εάν επιθυμούν να παραιτηθώ ή όχι» δήλωσε στον ANT1. 

Η στρατηγική Τσίπρα και η αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ  

Την ίδια ώρα συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα επαναλαμβάνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν ετεροκαθορίζεται και ακολουθεί τον δικό του πολιτικό διάδρομο. Πάντως η συμμετοχή του  Αντώνη Σαουλίδη, στελέχους του ΠΑΣΟΚ,  στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Ιθάκης στη Θεσσαλονίκη «τάραξε τα νερά» της Χαριλάου Τρικούπη. 

«Κάθε μεγάλη απόφαση μπορεί να έχει από πίσω και κάποιες μεγάλες συνέπειες… Στο κάτω-κάτω ένα βιβλίο πάμε να παρουσιάσουμε. Εδώ στην παράταξή μας έχουμε πάρει βουλευτές οι οποίοι εκλέχτηκαν με τον κ. Τσίπρα» δήλωσε ο κ. Σαουλίδης στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά».    

Κομματικές πηγές επισημαίνουν ότι εδώ και καιρό ο ίδιος είχε θέσει εαυτόν εκτός κόμματος, με το πολιτικό φλερτ Σαουλίδη - Τσίπρα να έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο.
 

