Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη η ΝΔ με διαφορά 16 μονάδων

Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ – Μάστιγα η ακρίβεια

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη η ΝΔ με διαφορά 16 μονάδων
Πολιτικη
Προβάδισμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, μετά τη ΔΕΘ. 

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί ως δεύτερο κόμμα με 14%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη για την τρίτη θέση, όπου η Πλεύση Ελευθερίας με 11,7% και η Ελληνική Λύση με 11,5% κινούνται σε απόσταση αναπνοής. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει δραματική πτώση, υποχωρώντας στην έβδομη θέση με μόλις 4,2%.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

