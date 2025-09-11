Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη η ΝΔ με διαφορά 16 μονάδων

Προβάδισμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, μετά τη ΔΕΘ.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί ως δεύτερο κόμμα με 14%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη για την τρίτη θέση, όπου η Πλεύση Ελευθερίας με 11,7% και η Ελληνική Λύση με 11,5% κινούνται σε απόσταση αναπνοής. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει δραματική πτώση, υποχωρώντας στην έβδομη θέση με μόλις 4,2%.

