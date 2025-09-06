Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα περίπτερα της ΔΕΘ: Από τη Formula 1 στο μπιλιάρδο

Μητσοτάκης: «Η δημόσια υγεία στο επίκεντρο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.09.25 , 20:26 Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σήμερα σε όλη την Ελλάδα
06.09.25 , 20:24 Μητσοτάκης: Μείωση κατά 2 τοις εκατό στους φορολογικούς συντελεστές
06.09.25 , 19:58 Σε κλοιό διαδηλωτών η ΔΕΘ
06.09.25 , 19:48 ΔΕΘ: Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
06.09.25 , 18:44 Δένδιας: «Τέλος στο... αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει»
06.09.25 , 18:05 Ford Ranger Plug-In Hybrid: Πλοηγεί το Ιστορικό Ράλυ Ακρόπολις
06.09.25 , 17:44 Aυτή είναι η ιδανική άσκηση που θα αναζωογονήσει
06.09.25 , 17:30 Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά - Σώοι οι 450 επιβάτες
06.09.25 , 17:12 Τραμπ: Aπειλεί την ΕΕ με αντίποινα μετά την επιβολή προστίμου στη Google
06.09.25 , 17:05 Μάρα Ζαχαρέα: Η σύσκεψη λίγο πριν την επιστροφή της στο Δελτίο
06.09.25 , 17:02 Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κυνηγάνε μία φάλαινα
06.09.25 , 16:50 Σάλος στην Τουρκία: Ρώσοι φιλήθηκαν μέσα σε τζαμί και συνελήφθησαν
06.09.25 , 16:24 Το πλήρωμα του Route 360 ξεκινά ένα απαιτητικό ταξίδι!
06.09.25 , 16:05 Route 360: Ο Γιάννης καταφέρνει να πιάσει έναν μεγάλο τόνο!
06.09.25 , 15:51 Οι γονείς του Γιάννη αποχαιρετούν το Route 360!
Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου- Η φωτογραφία που ανέβασε
Δένδιας: «Τέλος στο... αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει»
Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί
BMW Group: Το νέο πρόσωπο στην διοίκηση της MINI σε δώδεκα χώρες
Λιάγκας: Στο εξωτερικό με τους γιους του, λίγο πριν την πρεμιέρα του
O λόγος που ο Βασίλης Σπανούλης έγινε έξω φρενών λόγω...Αντετοκούνμπο
Απάντηση ΥΠΕΘΑ στους Τούρκους: Γιατί στείλαμε F-16 σε αεροσκάφος σας
Opel: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην Auto Thessaloniki
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Mπέζος: «Έτσι όπως συμπεριφέρονται, γίνονται γελοίοι»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Η βόλτα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την πρόταση της κυβέρνησης για την ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Μητσοτάκης: Ποια μέτρα «κλείδωσαν» για μισθωτούς, οικογένειες,συνταξιούχους

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Έκθεση θα παραμείνει στο κέντρο της πόλης, υπογραμμίζοντας ότι το έργο θα «τρέξει» από το Υπερταμείο και θα χρηματοδοτηθεί από δημόσιες δαπάνες.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι η ανάπλαση θα προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς, ενώ διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τις θέσεις τους. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, συνεχάρη τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη για την εικόνα καθαριότητας της πόλης.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Φωτογραφίες Eurokinissi 

Η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ

Η περιοδεία του πρωθυπουργού στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ ξεκίνησε με στάση στο περίπτερο της McLaren, όπου εκτίθεται το μονοθέσιο της Formula 1, κερδίζοντας τα βλέμματα των επισκεπτών. Στη συνέχεια πέρασε από το περίπτερο της Εθνικής Άμυνας, συνομίλησε με αξιωματούχους του Στρατού και παρακολούθησε επιδείξεις αθλητριών της ενόργανης και παγκόσμιων πρωταθλητριών στο τραμπολίνο, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να συνομιλήσει και να φωτογραφηθεί με πολίτες, ενώ στη διαδρομή του επισκέφθηκε περίπτερα υπουργείων, πανεπιστημίων και μεγάλων εταιρειών. Ιδιαίτερη στάση έκανε στο περίπτερο του Υπουργείου Υγείας, όπου παρακολούθησε εκδήλωση, αλλά και στα εκπαιδευτικά σταντ όπου συνομίλησε με μαθητές και καθηγητές, δοκιμάζοντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και βλέποντας καινοτόμα έργα φοιτητών.

Κυριάκος Μητσοτάκης ΔΕΘ

Κυριάκος Μητσοτάκης στα περίπτερα της ΔΕΘ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Μητσοτάκης μπιλιάρδο ΔΕΘ

Η περιοδεία του ολοκληρώθηκε με επισκέψεις σε ξένες αντιπροσωπείες, αλλά και στο gov.gr, όπου ενημερώθηκε για νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Μητσοτάκης από ΔΕΘ: «Η δημόσια υγεία στο επίκεντρο»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στη δημόσια υγεία, τονίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί κεντρικό πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής.

Στάθηκε στην πρόοδο που έχει συντελεστεί, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο και λειτουργικό στις αρχές του 2027. Μίλησε για τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, για την ενίσχυση σε προσωπικό, αλλά και για την καινοτομία στην πρόληψη μέσω του MyHealth app και των προληπτικών εξετάσεων.

«Το ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες και παραμένει δέσμευσή μας να το κάνουμε καλύτερο, πιο σύγχρονο και πιο προσβάσιμο», τόνισε, ευχαριστώντας θερμά τους εργαζόμενους που το στηρίζουν καθημερινά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΔΕΘ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top