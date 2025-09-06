Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα περίπτερα της ΔΕΘ: Από τη Formula 1 στο μπιλιάρδο

Η βόλτα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Την πρόταση της κυβέρνησης για την ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Έκθεση θα παραμείνει στο κέντρο της πόλης, υπογραμμίζοντας ότι το έργο θα «τρέξει» από το Υπερταμείο και θα χρηματοδοτηθεί από δημόσιες δαπάνες.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι η ανάπλαση θα προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς, ενώ διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τις θέσεις τους. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, συνεχάρη τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη για την εικόνα καθαριότητας της πόλης.

Φωτογραφίες Eurokinissi

Η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ

Η περιοδεία του πρωθυπουργού στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ ξεκίνησε με στάση στο περίπτερο της McLaren, όπου εκτίθεται το μονοθέσιο της Formula 1, κερδίζοντας τα βλέμματα των επισκεπτών. Στη συνέχεια πέρασε από το περίπτερο της Εθνικής Άμυνας, συνομίλησε με αξιωματούχους του Στρατού και παρακολούθησε επιδείξεις αθλητριών της ενόργανης και παγκόσμιων πρωταθλητριών στο τραμπολίνο, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να συνομιλήσει και να φωτογραφηθεί με πολίτες, ενώ στη διαδρομή του επισκέφθηκε περίπτερα υπουργείων, πανεπιστημίων και μεγάλων εταιρειών. Ιδιαίτερη στάση έκανε στο περίπτερο του Υπουργείου Υγείας, όπου παρακολούθησε εκδήλωση, αλλά και στα εκπαιδευτικά σταντ όπου συνομίλησε με μαθητές και καθηγητές, δοκιμάζοντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και βλέποντας καινοτόμα έργα φοιτητών.

Η περιοδεία του ολοκληρώθηκε με επισκέψεις σε ξένες αντιπροσωπείες, αλλά και στο gov.gr, όπου ενημερώθηκε για νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Μητσοτάκης από ΔΕΘ: «Η δημόσια υγεία στο επίκεντρο»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στη δημόσια υγεία, τονίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί κεντρικό πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής.

Στάθηκε στην πρόοδο που έχει συντελεστεί, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο και λειτουργικό στις αρχές του 2027. Μίλησε για τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, για την ενίσχυση σε προσωπικό, αλλά και για την καινοτομία στην πρόληψη μέσω του MyHealth app και των προληπτικών εξετάσεων.

«Το ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες και παραμένει δέσμευσή μας να το κάνουμε καλύτερο, πιο σύγχρονο και πιο προσβάσιμο», τόνισε, ευχαριστώντας θερμά τους εργαζόμενους που το στηρίζουν καθημερινά.