Μητσοτάκης: Ποια μέτρα «κλείδωσαν» για μισθωτούς, οικογένειες,συνταξιούχους

Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)
Τα οικονομικά μέτρα που «κλείδωσαν» στην ΔΕΘ
Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία που θα κάνει σήμερα στις 19.30, στην τελετή εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται από χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, το πρωί θα συναντηθεί με τη Διοίκηση της ΔΕΘ - Helexpo και στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ.

Αύριο, στις 12.00, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο «. Βελλίδης».

Το «πακέτο» μέτρων που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει μέτρα ύψους 1,7 δισ. ευρώ, με έμφαση στη δίκαιη κατανομή της ανάπτυξης.

Στόχος είναι η στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των συνταξιούχων και της περιφέρειας, ενώ το σχέδιο περιλαμβάνει και μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν τον απασχολεί μια πρόσκαιρη άνοδος στις δημοσκοπήσεις και ότι στόχος του είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών έως το τέλος της τετραετίας.

Έτσι, αναμένεται να ανακοινώσει τα εξής: 

  • Φοροελαφρύνσεις σε μισθωτούς (δημόσιοι & ιδιωτικοί), με μεγαλύτερη ωφέλεια για οικογένειες με παιδιά, ιδιαίτερα τρίτεκνους και πολύτεκνους.
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες: μικρότερη φορολογία στο δηλωθέν εισόδημα.
  • Συνταξιούχοι: κατάργηση προσωπικής διαφοράς.
  • Ένστολοι: αυξήσεις μισθών και ευνοϊκές αλλαγές στη φορολογία.
  • Περιφέρεια: εξετάζεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρές πόλεις και χωριά.
  • Προαναγγέλλονται και μέτρα για το δημογραφικό.

Το πακέτο των 1,7 δισ. συμπληρώνεται από 1,5 δισ. μόνιμων μέτρων που ήδη εφαρμόζονται (στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων, επίδομα ενοικίου κ.ά.).

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΔΕΘ
 |
ΜΕΤΡΑ
 |
ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
 |
ΜΙΣΘΩΤΟΙ
 |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 |
ΕΝΣΤΟΛΟΙ
