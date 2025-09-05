Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Tα βλέμματα είναι από σήμερα στραμμένα στη Θεσσαλονίκη, καθώς ξεκινάει η μάχη της ΔΕΘ. Εργαζόμενοι και συνδικάτα βρίσκονται από σήμερα στους δρόμους με κινητοποιήσεις που θα κορυφωθούν αύριο το απόγευμα κατά την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ο οποίος θα επιδιώξει να «μιλήσει» στη μεσαία τάξη, με το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων να αφορά σε μειώσεις φόρων.

Μεγαλύτερες μειώσεις θα δουν οικογένειες με παιδιά, ενώ μειώσεις θα δουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα

ΕΝΦΙΑ

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρές παραμεθόριες περιοχές.

Συνταξιούχοι

Κατάργηση προσωπικής διαφοράς.

Το εύρος του πακέτου ανέρχεται περίπου σε 1,7 δισ. ευρώ. Ξεδιπλώνεται σε δύο δόσεις, από 1/1/2026 και μετά τον Απρίλιο 2026.

Μείωση φόρων

• Αναπροσαρμογή συντελεστών στα εισοδήματα από 10.000 ως 50.000 ευρώ.

• Προσθήκη δύο ενδιάμεσων συντελεστών φορολόγησης

Μέτρα για οικογένειες με παιδιά

• Μεγαλύτερη μείωση φόρου ανά παιδί

• Πρακτική εξίσωση τριτέκνων με πολύτεκνους

• Σχεδόν εξάλειψη φορολογικών βαρών για πολύτεκνους.

Μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες

• Μείωση φορολογικού συντελεστή

• Διορθώσεις στα τεκμήρια με γεωγραφικά κριτήρια

• Αυξήσεις από 1/1/2026

Ένστολοι

• Δεύτερη μισθολογική αύξηση μετά τον Απρίλιο

• Έμμεση ενίσχυση από μείωση φόρων

