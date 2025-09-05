Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Μείωση φόρων με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Σεπτεμβρίου
05.09.25 , 23:40 «Να σαπίσουν στη φυλακή τα χέρια που στέρησαν το οξυγόνο του Παναγιωτάκη»
05.09.25 , 23:28 Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί
05.09.25 , 22:45 Ευθύμης Ζησάκης: Οι διακοπές με το μωρό είναι... Instagram vs Reality
05.09.25 , 22:17 ΕΛΠΙΣ: Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό
05.09.25 , 22:05 Νίκος Πορτοκάλογλου: Επιστρέφει στη σκηνή μετά το έκτακτο χειρουργείο
05.09.25 , 22:01 Βαγγέλης Μαρινάκης: Η μέση οικογένεια υποφέρει από τις 20 του μηνός
05.09.25 , 21:47 Mητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη: Δεν τελειώνουν αύριο τα μέτρα
05.09.25 , 21:15 Ηρακλής Τσουζίνοφ: Η άσχημη εμπειρία που είχε στην Α' Δημοτικού στην Ελλάδα
05.09.25 , 21:09 Opel: Τα μοντέλα που οδηγούν τα αστέρια του Ολυμπιακού
05.09.25 , 21:00 GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
05.09.25 , 20:50 Φάρμα: Πρεμιέρα 15 Σεπτεμβρίου στο Star! - Tο εντυπωσιακό τρέιλερ!
05.09.25 , 20:44 Κρητική Μαφία: Προφυλακίστηκαν άλλα 5 μέλη της
05.09.25 , 20:24 Ομόνοια: Η στιγμή που κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό από ταράτσα κτιρίου
05.09.25 , 20:15 Λιάγκας: Στο εξωτερικό με τους γιους του, λίγο πριν την πρεμιέρα του
Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του
Αλεξάνδρα Νίκα: Η εμφάνιση με total white λινό σύνολο και σανδάλια Hermès
BMW Group: Το νέο πρόσωπο στην διοίκηση της MINI σε δώδεκα χώρες
Mητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη: Δεν τελειώνουν αύριο τα μέτρα
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί
Σαμπαλένκα- Φραγκούλης: Στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στη Μύκονο
Όλγα Φαρμάκη: Διακοπές στο Μπαλί μαζί με τον σύντροφό της και την κόρη τους
Βαρύ πένθος για την Έμιλυ Κολιανδρή: Πέθανε η μητέρα της
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tα βλέμματα είναι από σήμερα στραμμένα στη Θεσσαλονίκη, καθώς ξεκινάει η μάχη της ΔΕΘ. Εργαζόμενοι και συνδικάτα βρίσκονται από σήμερα στους δρόμους με κινητοποιήσεις που θα κορυφωθούν αύριο το απόγευμα κατά την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο. 

ΔΕΘ: Τα μέτρα για μεσαία τάξη και συνταξιούχους που εξετάζει η Κυβέρνηση

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ο οποίος θα επιδιώξει να «μιλήσει» στη μεσαία τάξη, με το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων να αφορά σε μειώσεις φόρων.

Μεγαλύτερες μειώσεις θα δουν οικογένειες με παιδιά, ενώ μειώσεις θα δουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη

Συγκεκριμένα 

ΕΝΦΙΑ

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρές παραμεθόριες περιοχές.

Η μείωση που σχεδιάζεται για τον ΕΝΦΙΑ

Η μείωση που σχεδιάζεται για τον ΕΝΦΙΑ  


Συνταξιούχοι

Κατάργηση προσωπικής διαφοράς.

Κατάργηση προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους

Κατάργηση προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους  

Το εύρος του πακέτου ανέρχεται περίπου σε 1,7 δισ. ευρώ. Ξεδιπλώνεται σε δύο δόσεις, από 1/1/2026 και μετά τον Απρίλιο 2026.

Μείωση φόρων

•    Αναπροσαρμογή συντελεστών στα εισοδήματα από 10.000 ως 50.000 ευρώ. 

•    Προσθήκη δύο ενδιάμεσων συντελεστών φορολόγησης

Μέτρα για οικογένειες με παιδιά

•    Μεγαλύτερη μείωση φόρου ανά παιδί

•    Πρακτική εξίσωση τριτέκνων με πολύτεκνους

•    Σχεδόν εξάλειψη φορολογικών βαρών για πολύτεκνους. 

ΔΕΘ: Μείωση φόρων για τις οικογένειες με παιδιά

ΔΕΘ: Μείωση φόρων για τις οικογένειες  με παιδιά   

Μέτρα για ελεύθερους  επαγγελματίες

•    Μείωση φορολογικού συντελεστή

•    Διορθώσεις στα τεκμήρια με γεωγραφικά κριτήρια

ΕΝΦΙΑ

•    Κατάργηση σε μικρές/παραμεθόριες περιοχές

•    Συνταξιούχοι

•    Κατάργηση προσωπικής διαφοράς

•    Αυξήσεις από 1/1/2026

Ένστολοι

•    Δεύτερη μισθολογική αύξηση μετά τον Απρίλιο

•    Έμμεση ενίσχυση από μείωση φόρων
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top