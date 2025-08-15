Πελετίδης σε κυβέρνηση: Αντί να απολογούνται, ζητάνε και τα ρέστα

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κώστας Πελετίδης, μετά τα όσα του καταλόγισαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη- αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος- σχετικά με τη φωτιά στην Πάτρα.

Ο δήμαρχος της πόλης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ασκεί επικίνδυνη πολιτική και τονίζει «Ήσασταν απόντες». «Αντί να απολογούνται για την έλλειψη σχεδιασμού και την ανεπάρκεια μέσων, ζητάνε και τα ρέστα από πάνω και προσπαθούν, κατά την πάγια τακτική τους, να μεταθέσουν αλλού την ευθύνη», τονίζει σε ανακοίνωση ο δήμος Πατρών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr