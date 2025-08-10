Δένδιας: Συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις για την επιχείρηση στη Γάζα

Επιτυχημένη ρίψη 8,5 τόνων τροφίμων στη Γάζα με δύο μεταγωγικά αεροσκάφη

Τελευταία Νέα
10.08.25 , 18:35 Φωτιά στην παραλία Καστροσυκιάς στην Πρέβεζα - Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα
10.08.25 , 17:43 Δεκαπενταύγουστος: Πώς αμείβεται η αργία για όσους δουλεύουν
10.08.25 , 17:33 Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Έλιωσε» με το δώρο του γιου της, Κίμωνα!
10.08.25 , 17:11 Φωτιά τώρα στην Τήνο - Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα
10.08.25 , 16:48 Η Μελίνα Νικολαΐδη ποζάρει στην ακρογιαλιά: Το like του Δημήτρη Φιντιρίκου
10.08.25 , 16:42 Δένδιας: Συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις για την επιχείρηση στη Γάζα
10.08.25 , 16:01 Πένθος για τη Σάντρα Βουτσά: «Καλό ταξίδι στο φως…»
10.08.25 , 15:51 Συνάντηση Τραμπ- Πούτιν: «Kαμία λύση χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας»
10.08.25 , 15:20 Κρήτη: Η στιγμή που φορτηγό προσκρούει σε κιγκλιδώματα- Νεκρός ένας άνδρας
10.08.25 , 15:09 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 11/08/2025 – 17/08/2025
10.08.25 , 15:01 Λήμνος: Εννιά παιδιά παρασύρθηκαν με sup- Επί 40 λεπτά αγωνιούσαν οι γονείς
10.08.25 , 14:57 Άση Μπήλιου: Κυριακή με έντονα συναισθήματα και ψυχολογική φόρτιση
10.08.25 , 14:48 Κίνηση - έκπληξη από τον Ολυμπιακό για αμυντικό
10.08.25 , 14:19 Προφυλακίστηκε ο πρώην αστυνομικός και γνωστός ΤikToker
10.08.25 , 14:11 Γιάννης Αποστολάκης: Κάνει σχέδια γάμου με τη Βάσω Βιλέγκας;
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα με ρίψη 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής/ STAR 8/9/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας συνεχάρη τις Ένοπλες Δυνάμεις για την επιτυχημένη επιχείρηση ρίψης 8,5 τόνων τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας, κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας και τις αρμόδιες αρχές της Ιορδανίας.

Η Ελλάδα έριξε 8,5 τόνους τροφίμων στη Γάζα - Το μήνυμα Μητσοτάκη

Η ανάρτηση του κ. Δένδια:

«Συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, οι οποίες εκτέλεσαν με επιτυχία χθες ρίψη 8,5 τόνων τροφίμων εντός της Λωρίδας της Γάζας, σε συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας και τις αρμόδιες αρχές της Ιορδανίας.

Η επιχείρηση διεξήχθη με τη συμμετοχή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών (C -130H και C – 27J) της Πολεμικής μας Αεροπορίας με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ). Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του ΓΕΕΘΑ.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δίνουν το παρών σε κάθε προσπάθεια να αμβλυνθεί ο ανθρώπινος πόνος».

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΑ ΓΑΖΑΣ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top