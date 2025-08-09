Η Ελλάδα έριξε 8,5 τόνους τροφίμων στη Γάζα - Το μήνυμα Μητσοτάκη

Σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, η Ελλάδα πραγματοποίησε μία σημαντική ανθρωπιστική αποστολή προς τη Λωρίδα της Γάζας. Δύο μεταγωγικά αεροσκάφη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας — ένα C-130H και ένα C-27J — απογειώθηκαν το πρωί μεταφέροντας 8,5 τόνους βασικών ειδών διατροφής. Η ρίψη πραγματοποιήθηκε σε προκαθορισμένες ζώνες, ώστε η βοήθεια να φτάσει στους κατοίκους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε σε συντονισμό με την Πολεμική Αεροπορία, τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ στηρίχθηκε από συνεργασίες με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας.

Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος».

Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη για:

Άμεση παύση των εχθροπραξιών

Απελευθέρωση όλων των ομήρων

Αδιάκοπη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους αμάχους

Η σημασία της αποστολής

Η Λωρίδα της Γάζας βιώνει μία εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση, με τις ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και ιατρικό εξοπλισμό να απειλούν τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Η ελληνική συμβολή δεν είναι μόνο υλική, αλλά και συμβολική, δείχνοντας την πρόθεση της χώρας να σταθεί στο πλευρό των πληθυσμών που δοκιμάζονται, προωθώντας ταυτόχρονα την ειρήνη και τη διεθνή συνεργασία.