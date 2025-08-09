Η Ελλάδα έριξε 8,5 τόνους τροφίμων στη Γάζα - Το μήνυμα Μητσοτάκη

Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της ΕΕ και της Μ. Ανατολής

Τελευταία Νέα
09.08.25 , 17:16 Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Δύο μίνι βαν συγκρούστηκαν μεταξύ τους
09.08.25 , 16:46 Τραγωδία στη Σαντορίνη: Εργαζόμενος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ξενοδοχείου
09.08.25 , 16:27 Η Ελλάδα έριξε 8,5 τόνους τροφίμων στη Γάζα - Το μήνυμα Μητσοτάκη
09.08.25 , 15:46 Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ανάβυσσο- «Το γκαζάκι και οι δύο ύποπτοι εμπρηστές»
09.08.25 , 15:43 Κούρκουλου -Βασιλειάδης: Έρωτας με διαφορά 16 ετών- Το χιουμοριστικό σχόλιο
09.08.25 , 15:23 Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
09.08.25 , 15:10 Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής
09.08.25 , 14:27 Παίκτης της Euroleague θα φορέσει τη φανέλα του Άρη
09.08.25 , 14:11 Μιχάλης Μητρούσης: «Γλίτωσα από θαύμα. Η Παναγία με σκέπασε»
09.08.25 , 13:23 Λένα Σαμαρά: «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Η ανάρτηση του αδελφού της
09.08.25 , 12:58 Φωτιά τώρα στο Σοφό Ασπροπύργου
09.08.25 , 12:53 Η Πέγκυ Ζήνα Live στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας
09.08.25 , 12:50 Αρκαδία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λεοντάρι
09.08.25 , 12:32 Λιμάνια: Kανονικά σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων μετά το απαγορευτικό
09.08.25 , 11:51 Ελπίδα Ιακωβίδου: Ατύχημα στο ταξίδι του μέλιτος με τον Τζώνη Καλημέρη
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Κ. Μητσοτάκης: Ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα με ρίψη 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής/ ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, η Ελλάδα πραγματοποίησε μία σημαντική ανθρωπιστική αποστολή προς τη Λωρίδα της Γάζας. Δύο μεταγωγικά αεροσκάφη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας — ένα C-130H και ένα C-27J — απογειώθηκαν το πρωί μεταφέροντας 8,5 τόνους βασικών ειδών διατροφής. Η ρίψη πραγματοποιήθηκε σε προκαθορισμένες ζώνες, ώστε η βοήθεια να φτάσει στους κατοίκους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε σε συντονισμό με την Πολεμική Αεροπορία, τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ στηρίχθηκε από συνεργασίες με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας.

Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος».

Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη για:

  • Άμεση παύση των εχθροπραξιών
  • Απελευθέρωση όλων των ομήρων
  • Αδιάκοπη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους αμάχους

Η σημασία της αποστολής

Η Λωρίδα της Γάζας βιώνει μία εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση, με τις ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και ιατρικό εξοπλισμό να απειλούν τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Η ελληνική συμβολή δεν είναι μόνο υλική, αλλά και συμβολική, δείχνοντας την πρόθεση της χώρας να σταθεί στο πλευρό των πληθυσμών που δοκιμάζονται, προωθώντας ταυτόχρονα την ειρήνη και τη διεθνή συνεργασία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΩΡΙΔΑ ΓΑΖΑΣ
 |
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top