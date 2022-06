Η Ανδριανή αποκαλύπτει το παρασκήνιο της viral φωτογραφίας με τον Μητσοτάκη

Τον γύρο της Ευρώπης έχει κάνει η φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη με μια εργαζόμενη κοπέλα στην Καλαμάτα, που της κρατάει τα χέρια και την κοιτάει στα μάτια. Η ίδια αποκάλυψε τι συζήτησε με τον πρωθυπουργό και σχολίασε τη φωτογραφία που έγινε viral.

Μέχρι τις Βρυξέλλες έφτασε η φωτογραφία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία απεικονίζεται να κρατάει τα χέρια μιας εργαζόμενης κοπέλας και να κοιτάζονται κατάματα, ενώ συνομιλούν. Η εν λόγω φωτογραφία έγινε viral στα social media μέσα σε λίγα λεπτά από τη δημοσίευσή της, ενώ σχολιάστηκε με ιδιαίτερο τρόπο και από τη γνωστή σατιρική στήλη της βελγικής εφημερίδας «The Brussels Times», «Le Chou News», η οποία έγραφε: «Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ερωτεύτηκε στην τοπική του πιτσαρία».

Greece’s Prime Minister Falls In Love At His Local Pasta Restaurant pic.twitter.com/DKYwVwfp5P