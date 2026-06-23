ΑΑΔΕ: Ελέγχονται Γονείς, Παιδιά, Κοινοί Λογαριασμοί

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνουν τώρα οι μεταφορές χρημάτων που γίνονται μεταξύ γονιών και παιδιών, αλλά και οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί. Πλέον η εφορία ξεκινάει ελέγχους για να εισπράξει φόρους από γονείς που μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και δεν τα δηλώνουν στην πλατφόρμα ως δωρεές. Σημειώνεται ότι για να ισχύει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ πρέπει να γίνεται δήλωση.

Οι φορολογικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους σε κοινoύς τραπεζικούς λογαριασμούς και χρηματικές μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών, με αρκετούς φορολογουμένους να βρίσκονται αντιμέτωποι με φόρους και πρόστιμα λόγω λανθασμένων χειρισμών.

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