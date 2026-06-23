ΑΑΔΕ: Ελέγχονται γονείς, παιδιά και κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί

Τι θα ισχύσει με τις μεταφορές χρημάτων από γονείς στα παιδιά τους

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΑΔΕ: Ελέγχονται Γονείς, Παιδιά, Κοινοί Λογαριασμοί
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΑΑΔΕ ελέγχει τις χρηματικές μεταφορές μεταξύ γονιών και παιδιών.
  • Επιβάλλεται δήλωση για τις δωρεές ώστε να ισχύει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ.
  • Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και μεταβιβάσεις χρημάτων μεταξύ συγγενών.
  • Φορολογούμενοι αντιμετωπίζουν φόρους και πρόστιμα λόγω λανθασμένων δηλώσεων.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνουν τώρα οι μεταφορές χρημάτων που γίνονται μεταξύ γονιών και παιδιών, αλλά και οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί. Πλέον η εφορία ξεκινάει ελέγχους για να εισπράξει φόρους από γονείς που μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και δεν τα δηλώνουν στην πλατφόρμα ως δωρεές. Σημειώνεται ότι για να ισχύει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ πρέπει να γίνεται δήλωση.

Οι φορολογικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους σε κοινoύς τραπεζικούς λογαριασμούς και χρηματικές μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών, με αρκετούς φορολογουμένους να βρίσκονται αντιμέτωποι με φόρους και πρόστιμα λόγω λανθασμένων χειρισμών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 

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