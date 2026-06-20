Το πραγματικό κόστος ενός καταναλωτικού δανείου δεν καθορίζεται μόνο από το επιτόκιο που αναγράφεται στη σύμβαση. Έξοδα φακέλου, προμήθειες και πρόσθετες χρεώσεις μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το ποσό που τελικά πληρώνει ο δανειολήπτης. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά σε σημαντικές παρεμβάσεις μέσω του νέου νομοσχεδίου για την καταναλωτική πίστη, εισάγοντας για πρώτη φορά διπλό πλαφόν στο συνολικό κόστος των δανείων.

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί τους καταναλωτές είναι εάν τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε φθηνότερα δάνεια. Η απάντηση είναι ότι για τα περισσότερα δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά και έχουν διάρκεια έως επτά έτη, οι αλλαγές δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά το τελικό κόστος. Ωστόσο, το νέο πλαίσιο βάζει σαφή όρια στις υπερβολικές επιβαρύνσεις και περιορίζει σημαντικά τις πρόσθετες χρεώσεις που μέχρι σήμερα μπορούσαν να αυξήσουν το πραγματικό κόστος χρηματοδότησης.

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