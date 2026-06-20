Μέσα σε ένα άτυπο προεκλογικό σκηνικό, η κυβέρνηση μοιράζει «φύλλα πορείας» σε κορυφαίους υπουργούς, οι οποίοι πήραν εντολή να οργώσουν την Ελλάδα. Κάποιοι έχουν ήδη ξεκινήσει.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, ο πρωθυπουργός μπορεί να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027, όμως ήδη επιστρατεύει «βαριά» ονόματα, προκειμένου να προσελκύσουν τους αναποφάσιστους, να αντιμετωπίσουν παλιά και νέα κόμματα και να… ξορκίσουν το υπό ίδρυση κόμμα Σαμαρά.

Εξού στη Μεσσηνία θα βρεθούν τόσο η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως όσο και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Από εκεί και πέρα, ο υπουργός Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε την αρχή, πραγματοποιώντας ήδη περιοδεία στην Αχαΐα.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, βρέθηκε στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ τώρα σειρά παίρνουν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην Ηλεία και ο Μάκης Βορίδης στη Λακωνία.

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