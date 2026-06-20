Lepas: Πρωταγωνιστεί η σχεδίαση

Η κομψότητα και η τεχνολογία στην υπηρεσία των αισθήσεων

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 20.06.26, 20:07
Lepas: Πρωταγωνιστεί η σχεδίαση
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Κατά δήλωση του φημισμένου αρχιτέκτονα Antoni Gaudi «Οι ευθείες γραμμές ανήκουν στον άνθρωπο ενώ οι καμπύλες στον Θεό». Στη βιομηχανία από την άλλη, οι ευθείες αντιπροσωπεύουν την αποδοτικότητα, την λογική και την πιστότητα, ενώ οι καμπύλες τη ζωντάνια, την έμπνευση και την απόλυτη κομψότητα.

Lepas: Πρωταγωνιστεί η σχεδίαση
Αυτήν ακριβώς την κομψότητα προσεγγίζει η LEPAS, μέσα από αυστηρές βιομηχανικές γραμμές που αγκαλιάζονται με εντυπωσιακές καμπύλες στον καμβά του σύγχρονου αυτοκινητικού ρεαλισμού. Με την “Elegant Technology” ως μελάνι και τα “Leopard Aesthetics” ως πινέλο, η σύγχρονη κινητικότητα αποκτά έναν εκφραστή που ξεχωρίζει από οποιονδήποτε άλλο. Αυτό ισχύει για ολόκληρη την γκάμα της LEPAS, ανεξάρτητα από το εάν ο λόγος γίνεται για το κορυφαίο D-SUV που ονομάζεται L8, το C-SUV L6 ή το B-SUV L4.

Lepas: Πρωταγωνιστεί η σχεδίαση
Την ίδια στιγμή η καμπίνα αποτελεί ένα εκλεπτυσμένο καταφύγιο που εμπνέει ηρεμία και αναβαθμίζει την άνεση όχι μόνο κάθε ταξιδιού μα ακόμα και της πιο απλής μετακίνησης. Για τη χρωματική παλέτα των επενδύσεων οι σχεδιαστές εμπνεύστηκαν από τη Φύση και πρόκριναν αποχρώσεις όπως το Norwegian Forest Green, το Scottish Lawn Green και το Canadian Stone Grey.Μέσα στο πολυτελές περιβάλλον που απομονώνει τον οδηγό και τους επιβάτες, υπάρχουν σημαίνουσες λεπτομέρειες όπως η κατακόρυφα τοποθετημένη οθόνη του infotainment που παραπέμπει σε καταρράκτη και η κονσόλα δαπέδου που αντλεί έμπνευση από αιωρούμενους βράχους.

Lepas: Πρωταγωνιστεί η σχεδίαση
Η απτή πολυτέλεια και η ουσιαστικά μελετημένη ποιότητα είναι καίρια χαρακτηριστικά όλων των LEPAS, ενώ κάθε χιλιοστό της καμπίνας είναι ντυμένο με ποιοτικά υλικά που απογειώνουν τη φιλοξενία και ικανοποιούν τις αισθήσεις στο έπακρο.Χωρίς υπερβολή, κάθε μοντέλο της LEPAS είναι ένα άψογο τεχνολογικό επίτευγμα που αναβαθμίζει τη μετακίνηση και μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια μοναδική εμπειρία, έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα με την επικείμενη είσοδο της μάρκας στην Ελληνική αγορά. Επίσημος εισαγωγέας της μάρκας είναι η Italian 

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