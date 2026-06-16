ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Τα πιο συχνά προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία

Ο πρόσθετος χρόνος εργασίας δεν συνοδεύεται συχνά από αντίστοιχη αμοιβή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.06.26 , 17:42 Ένας… Μητσοτάκης στην εκδήλωση Τσίπρα στη Νίκαια
16.06.26 , 17:14 Ιωάννα Τούνη: Η μικρή νίκη που τη γέμισε χαρά μέσα στο καλοκαίρι
16.06.26 , 16:52 Kαλομοίρα: Μαγειρεύει με την 9χρονη κόρη της- Τι φτιάχνουν
16.06.26 , 16:49 ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Τα πιο συχνά προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία
16.06.26 , 16:06 Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Περισσότεροι δικαιούχοι, μεγαλύτερη διάρκεια
16.06.26 , 16:04 Λιάγκας: Το ηπειρώτικο συρτό που χόρεψε στον γάμο- «Με συγκινούν απίστευτα»
16.06.26 , 16:00 Brown mascara: Η ιδανική μάσκαρα για να φοράς το καλοκαίρι
16.06.26 , 15:47 Συνελήφθη o Μητροπολίτης που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα στα Πετράλωνα
16.06.26 , 15:25 Λένα Μποζάκη: Η ηλικία, η καταγωγή, η Φυσική και το «Μπαμπά σ' αγαπώ»
16.06.26 , 15:23 Κρήτη: Νεκρός Σε Τροχαίο 46χρονος Πατέρας Δύο Παιδιών
16.06.26 , 15:14 Καινούργιου: Τρελαίνομαι όπως όλες οι μανούλες-Πήρα τον άντρα μου FaceTime!
16.06.26 , 15:12 Ναύπλιο: «Η νοσηλεύτρια είχε χάσει την κόρη της, πέρασε δύσκολα»
16.06.26 , 15:05 MasterChef: Απόψε γράφεται ο επίλογος για μία από τις δύο μπριγάδες
16.06.26 , 14:59 Βισκαδουράκης: «Το πιο δύσκολο ήταν όταν στο μαιευτήριο χάναμε το παιδί»
16.06.26 , 14:44 Θρίλερ στα Χανιά με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη
Κελεκίδου: Συγκινεί με το videoclip για το νέο τραγούδι, «Καλέ Μου Άγγελε»
MasterChef: Ήττα για τους «μπλε» στην 6η δοκιμασία - Οι σπόντες της Wasan
Φαίη Σκορδά για γάμο: «Θέλω να το ευχαριστηθώ, όχι να γίνει με πίεση»
Μεσσαροπούλου για αλλαγές στον Αnt1: H Σία Κοσιώνη & η ομάδα του «Πρωινού»
MasterChef: Η τελευταία ημέρα της μητέρας των μαχών είναι γεγονός!
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με total white look στο κέντρο της Αθήνας
Αλεξάνδρα Νίκα: Το δώρο της Σίλιας Κριθαριώτη στη νεογέννητη κόρη της
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Μου είπε εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο»
Χρύσα Ρώπα: «Στην περιπέτεια υγείας μου είπα "τελειώσαμε"»
Λιάγκας: Το ηπειρώτικο συρτό που χόρεψε στον γάμο- «Με συγκινούν απίστευτα»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, φωτογραφία pexels.com
Οι συνήθειες για αύξηση της παραγωγικότητας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το 35,5% των εργαζομένων εργάζεται πέρα από το κανονικό ωράριο, με το 43,4% να μην αμείβεται για τις επιπλέον ώρες.
  • Η υπερεργασία είναι πιο συχνή σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με το 45,4% να δηλώνει υπέρβαση ωραρίου σε επιχειρήσεις 250+ εργαζομένων.
  • Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να μην αμείβονται για υπερωρίες (41,1%) σε σύγκριση με τους άνδρες (29,9%).
  • Το 42,1% των εργαζομένων αναφέρει επιδείνωση άγχους, με τους εργαζομένους σε μεγάλες επιχειρήσεις να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά προβλημάτων υγείας.
  • Η μη αμειβόμενη υπερωριακή εργασία συνδέεται με αυξημένη ψυχοκοινωνική επιβάρυνση και χειρότερες συνθήκες εργασίας.

Ο πρόσθετος χρόνος εργασίας δεν συνοδεύεται συχνά από αντίστοιχη αμοιβή προκύπτει ως συμπέρασμα του δεύτερου μέρους  μέρος των ευρημάτων της μεγάλης πανελλαδικής έρευνας που παρουσίασε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)  για την εργασία, τις δεξιότητες, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και την ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. 

Διαβάστε τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ:ΙΝΕ ΓΣΕΕ  

Τα ευρήματα αποτυπώνουν την υπέρβαση του ωραρίου εργασίας χωρίς αντίστοιχη αμοιβή, πίεση χρόνου, σωματική και ψυχική καταπόνηση που συνθέτουν μια εικόνα που αναδεικνύει τα διαρθρωτικά προβλήματα  της αγοράς εργασίας. 

Γενιά Z: Τι ζητά από το εργασιακό περιβάλλον - Νέα έρευνα

1. Η υπερεργασία ως κανονικότητα: χρόνος εργασίας και υπερωριακή απασχόληση 

Η έρευνα αναδεικνύει ότι η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αποτελεί σημαντική πλευρά της καθημερινής εργασιακής εμπειρίας. Οι επιπλέον ώρες δεν αφορούν μόνο τη διάρκεια της εργασίας αλλά και την αμοιβή της. Η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αφορά σημαντικό τμήμα των εργαζομένων και δεν συνοδεύεται πάντα από άμεση χρηματική αποζημίωση. Σχεδόν ένας στους τρεις εργαζομένους, 35,5%, δηλώνει ότι εργάζεται πέρα από το κανονικό του ωράριο. Από όσους εργάζονται επιπλέον ώρες, περισσότεροι από τους μισούς, 54,7%, δηλώνουν ότι πληρώνονται για αυτές, ενώ 34,5% δεν πληρώνεται και 8,9% δεν λαμβάνει χρηματική αμοιβή, αλλά άδεια ή ρεπό. Συνολικά, 43,4% δεν λαμβάνει άμεση χρηματική αμοιβή για την πρόσθετη εργασία του. 

Η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης, ενώ η ένταση των υπερωριών παραμένει υψηλή και στις μεσαίες επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις έως 9 εργαζομένων, το 32% δηλώνει ότι εργάζεται πέρα από το κανονικό ωράριο τουλάχιστον μερικές φορές, ενώ στις επιχειρήσεις 250 εργαζομένων και άνω το ποσοστό φτάνει το 45,4%. Ωστόσο, μεταξύ όσων απασχολούνται επιπλέον ώρες, το υψηλότερο ποσοστό έντονης υπερωριακής απασχόλησης, δηλαδή 6 και πάνω επιπλέον ώρες την εβδομάδα, καταγράφεται στις επιχειρήσεις 50–249 εργαζομένων, με 35,6%, και στις επιχειρήσεις 10–49 εργαζομένων, με 35,5%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η υπερεργασία δεν αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά διατρέχει διαφορετικά μεγέθη επιχειρησιακής οργάνωσης. 

•    Η αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης διαφοροποιείται σημαντικά ανά φύλο. Από τους εργαζομένους που απασχολούνται επιπλέον ώρες, οι άνδρες δηλώνουν συχνότερα ότι πληρώνονται για αυτές, με ποσοστό 58,8%, έναντι 48,9% των γυναικών. Αντίθετα, οι γυναίκες δηλώνουν συχνότερα ότι δεν πληρώνονται για τις επιπλέον ώρες εργασίας, με 41,1%, έναντι 29,9% στους άνδρες. Το εύρημα αποτυπώνει έμφυλη διαφοροποίηση στην οικονομική αναγνώριση της πρόσθετης εργασίας. 

•    Η μη άμεση χρηματική αποζημίωση των υπερωριών παραμένει υψηλή σε διαφορετικά μεγέθη επιχειρήσεων. Συνολικά, 43,4% των εργαζομένων που απασχολούνται επιπλέον ώρες δηλώνει ότι δεν λαμβάνει άμεση χρηματική αμοιβή, είτε επειδή δεν πληρώνεται είτε επειδή λαμβάνει άδεια ή ρεπό. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις επιχειρήσεις 10–49 εργαζομένων, με 46,5%, και ακολουθούν οι επιχειρήσεις 250 εργαζομένων και άνω, με 45,3%, καθώς και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έως 9 εργαζομένων, με 44,5%. 

•    Το ποσοστό μη πληρωμής των επιπλέον ωρών είναι υψηλότερο μεταξύ των εργαζομένων που δηλώνουν συχνότερη υπέρβαση του κανονικού ωραρίου Από όσους εργάζονται πολύ συχνά πέρα από το ωράριό τους, σχεδόν ένας στους δύο, 45,6%, δηλώνει ότι δεν πληρώνεται για τις επιπλέον ώρες εργασίας. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 38% για όσους εργάζονται συχνά πέρα από το ωράριο, 33,5% για όσους το κάνουν μερικές φορές και 31,8% για όσους το κάνουν σπάνια. 

Βαρύ το κόστος των φροντιστηρίων για τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Τομέα

2. Παράγοντες εργασιακής επιβάρυνσης και επιπτώσεις στην υγεία.

Η έρευνα αποτυπώνει επίσης τη στενή σύνδεση ανάμεσα στον χρόνο εργασίας και την υγεία των εργαζομένων. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ποιότητα της εργασίας δεν αποτυπώνεται μόνο με βάση τον μισθό ή τον χρόνο εργασίας, αλλά και στις σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι συνδέουν με την εργασία τους.

•    Η εργασιακή καταπόνηση εμφανίζεται ως ευρύ φαινόμενο και δεν περιορίζεται σε ακραίες περιπτώσεις. Οι συχνότεροι παράγοντες επιβάρυνσης είναι η ισχυρή πίεση χρόνου ή ο μεγάλος φόρτος εργασίας, που αναφέρεται από το 60,1% των εργαζομένων, και η παρατεταμένη όρθια ή καθιστική στάση, με 58,8%. Ακολουθούν οι επαναλαμβανόμενες σωματικές κινήσεις, με 31,3%, και άλλες αιτίες που προκαλούν εργασιακό άγχος, με 22,2%. 

•    Στους εργαζομένους που εργάζονται 11 και πάνω επιπλέον ώρες την εβδομάδα, το 86,2% δηλώνει πίεση χρόνου ή μεγάλο φόρτο εργασίας, το 80,8% παρατεταμένη όρθια ή καθιστική στάση, το 56,3% εργασία στον ελεύθερο χρόνο και το 49,8% επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Το εύρημα δείχνει ότι η υπερεργασία δεν αυξάνει μόνο τη χρονική διάρκεια της εργασίας, αλλά συμβάλει και στην ποιοτική της επιδείνωση. 

•    Η μη αμειβόμενη υπερωριακή εργασία συνδέεται με υψηλότερη ψυχοκοινωνική επιβάρυνση. Οι εργαζόμενοι που δεν αμείβονται για τις επιπλέον ώρες δηλώνουν συχνότερα εργασία στον ελεύθερο χρόνο, 38,4% έναντι 18% όσων αμείβονται, άλλες αιτίες εργασιακού άγχους, 34,3% έναντι 22,1%, περιορισμένη επικοινωνία ή συνεργασία, 25% έναντι 15,5%, και σωματική ή φραστική βία, 17,6% έναντι 9,4%. Η απλήρωτη υπερωριακή εργασία, επομένως, δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα· συνδέεται με πιο επιβαρυμένες συνθήκες εργασίας. 

•    Το άγχος αναδεικνύεται στο συχνότερο πρόβλημα υγείας που οι εργαζόμενοι συνδέουν με την εργασία τους, καθώς το 42,1% δηλώνει ότι εμφάνισε ή παρουσίασε επιδείνωση άγχους τους τελευταίους 12 μήνες. Ακολουθούν οι πόνοι σε οστά, αρθρώσεις ή μύες, με 29,4%, οι πονοκέφαλοι ή η κόπωση ματιών, με 28,9%, και η συνολική κόπωση, με 27,3%. 

•    Οι εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις, 250 εργαζομένων και άνω, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επιδείνωσης σε βασικούς δείκτες υγείας που σχετίζονται με την εργασία. Το άγχος φτάνει το 46,5%, οι πόνοι σε οστά, αρθρώσεις ή μύες το 35,9%, οι πονοκέφαλοι το 39,1% και η συνολική κόπωση το 33%. Αντίθετα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, έως 9 εργαζομένων, καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά στους περισσότερους δείκτες. 

•    Οι εργαζόμενοι που σκέφτονται πολύ συχνά να αλλάξουν εργασία εμφανίζουν συστηματικά υψηλότερα ποσοστά προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία. Η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται στο άγχος, όπου το ποσοστό φτάνει το 63,3%, έναντι 36,2% για όσους δεν σκέφτονται ποτέ την αλλαγή εργασίας. Υψηλότερα είναι επίσης τα ποσοστά στους πόνους σε οστά, αρθρώσεις ή μύες, 45% έναντι 27%, στους πονοκεφάλους, 42,8% έναντι 23%, αλλά και στη συνολική κόπωση, 37,4% έναντι 21,6%. 

•    Οι εργαζόμενοι που εργάζονται 11 και πάνω επιπλέον ώρες την εβδομάδα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επιδείνωσης σε βασικούς δείκτες υγείας. Η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται στους πόνους σε οστά, αρθρώσεις ή μύες, όπου το ποσοστό φτάνει το 48,8%, έναντι 30,7% στους εργαζομένους που εργάζονται 1 έως 5 επιπλέον ώρες. Υψηλότερα είναι επίσης τα ποσοστά στο άγχος, 57% έναντι 47,7%, και στη συνολική κόπωση, 45,3% έναντι 29,4%. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΡΓΑΣΙΑ
 |
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
 |
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 |
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top