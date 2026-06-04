Βραβεία ΕΒΕΑ: Η επιχειρηματική αριστεία στο επίκεντρο

Ισχυρό μήνυμα για τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια οικονομία καινοτομίας

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Μαρίας Παππά (4/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ΕΒΕΑ απένειμε τα Βραβεία 2026, προάγοντας την επιχειρηματική αριστεία και την καινοτομία στην ελληνική οικονομία.
  • Ο Γιάννης Στουρνάρας τιμήθηκε με Διάκριση Συνολικής Προσφοράς στην Οικονομία.
  • Η Ιουλία Τσέτη βραβεύτηκε για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Ηγεσία στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας.
  • Ο Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος βραβεύτηκε ως Νέος Επιχειρηματίας για την καινοτομία στη ναυτιλία.
  • Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ έλαβε το Βραβείο Επιχειρηματικής Παράδοσης και Προόδου.

Μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνών ανακατατάξεων και τεχνολογικών εξελίξεων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών απένειμε τα Βραβεία του 2026. Όσοι βραβεύτηκαν έστειλαν ισχυρό μήνυμα, για τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια οικονομία καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Μια λαμπρή βραδιά με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου, το ΕΒΕΑ βράβευσε επιχειρήσεις που διαμορφώνουν το αύριο της ελληνικής οικονομίας.

Βραβεία ΕΒΕΑ: Διάκριση Προσφοράς στην Οικονομία για τον Γιάννη Στουρνάρα 

Βραβεία ΕΒΕΑ: Διάκριση Προσφοράς στην Οικονομία για τον Γιάννη Στουρνάρα 

Απενεμήθη επίτιμη Διάκριση Συνολικής Προσφοράς στην Οικονομία στον Γιάννη Στουρνάρα.

«Θέλω αυτό το βραβείο να το μοιραστώ με τους πολλούς συνεργάτες μου όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια και με την σύζυγό μου Λίνα η οποία ήταν το απάνεμο λιμάνι μου. Δικαιούμαστε να είμαστε αισιόδοξοι», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

ΕΒΕΑ: Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας στην Ιουλία Τσέτη 

Βραβεία ΕΒΕΑ: Η επιχειρηματική αριστεία στο επίκεντρο

Το Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας απονεμήθηκε στην Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρο και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, για τη δυναμική της παρουσία στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας. 

«Το βραβείο σήμερα το αφιερώνω στην μητέρα μου Σόνια Παπανικολάου – Τσέτη φαρμακοποιό που έφυγε πρόσφατα η οποία με το άοκνο παράδειγμά της μας δίδαξε ότι η εργατικότητα και η σιωπηλή προσφορά μπορούν να αφήσουν ουσιαστικό αποτύπωμα», τόνισε η κ. Τσέτη. 

DeepSea Technologies: Βραβείο Νέου Επιχειρηματία στον Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο

DeepSea Technologies: Βραβείο Νέου Επιχειρηματία στον Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο

Το Βραβείο Νέου Επιχειρηματία απονεμήθηκε στον Δρ. Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο, συνιδρυτή, CEO και Διαχειριστή της DeepSea Technologies, για τη συμβολή του στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της ναυτιλιακής τεχνολογίας.

Από την πλευρά του, δήλωσε «Το όραμα μας ήταν να φέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο της ναυτιλίας να είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε αυτό και να το κάνουμε από την Ελλάδα». 

«Η DeepSea είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε από νέους ανθρώπους πριν από 10 χρόνια στην ναυτιλία και τώρα έχει μεγαλώσει αρκετά. Είμαστε 90 άτομα είμαστε σε 500 πλοια παγκοσμίως και έχουμε φέρει προϊόντα αυτονομίας στον κλάδο», πρόσθεσε η Άλκηστη Κυριακοπούλου, Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης DeepSea Technologies. 

Βραβεία ΕΒΕΑ: Βραβείο Επιχειρηματικής Παράδοσης και Προόδου στη ΒΙΑΝΕΞ

Βραβεία ΕΒΕΑ: Βραβείο Επιχειρηματικής Παράδοσης και Προόδου στη ΒΙΑΝΕΞ

Το Βραβείο Επιχειρηματικής Παράδοσης και Προόδου απονεμήθηκε στον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο πρόεδρος της ΒΙΑΝΕΞ, κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος δήλωσε: «Δε διώξαμε, δε μειώσαμε κατά την διάρκεια της κρίσης. Ο θεός κοιτάει και μας έχει επιβραβεύσει. Συνεχίζουμε να είμαστε στην κορυφή». 

Βραβεία ΕΒΕΑ: Η επιχειρηματική αριστεία στο επίκεντρο 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξήρε τη σημασία της επιχειρηματικής αριστείας ενώ ο Γιάννης Μπρατάκος υπογράμμισε από την πλευρά του ότι η παραγωγική αναβάθμιση αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας.

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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΒΕΑ
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΕΤΗ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΒΙΑΝΕΞ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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