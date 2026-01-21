Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Αυξήσεις έως 30% έως τον Μάρτιο

Και καλύτεροι όροι για πάνω από 2 εκατ. εργαζόμενους

21.01.26 , 17:55
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
Υπουργείο Εργασίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια εργαζόμενοι αναμένεται να δουν σημαντικές αλλαγές στο εισόδημα και την καθημερινότητά τους στην εργασία έως το τέλος Μαρτίου 2026, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η επαναφορά και ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ). Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών φορέων, με στόχο την αποκατάσταση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων που είχαν περιοριστεί την προηγούμενη δεκαετία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr  
 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ
NEWPOST
