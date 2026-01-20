ΔΥΠΑ: Πώς μπορείς να πάρεις επίδομα ανεργίας για 2η φορά - Οι προϋποθέσεις

Πολλοί εργαζόμενοι έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο ταμείο ανεργίας ΔΥΠΑ παίρνοντας την κρατική επιδότηση. Η διαδικασία είναι απλή, τι γίνεται όμως αν μέσα στον επαγγελματικό τους βίο μείνουν και πάλι χωρίς δουλειά;

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις προϋποθέσεις που ισχύουν για να μπορέσει ένας άνεργος να λάβει επίδομα ανεργίας για δεύτερη φορά.

Τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.

Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση πάνω από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα.

