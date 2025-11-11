Eurostat: Η Ελλάδα ξανά στις πρώτες θέσεις της ΕΕ στη μακροχρόνια ανεργία

Στην Ελλάδα, σχεδόν όλες οι περιφέρειες ξεπερνούν το όριο του 3% στο ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 15 έως 74 ετών, με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται για ακόμη μία φορά στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat. Μαζί με την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία και τη Βουλγαρία, η χώρα εμφανίζει πολλές περιφέρειες όπου το ποσοστό των ανέργων που μένουν εκτός αγοράς εργασίας για διάστημα άνω του ενός έτους υπερβαίνει σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

