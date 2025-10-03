Έρευνα δείχνει ότι το TikTok προτείνει πορνογραφικό υλικό σε παιδιά

Έντονος προβληματισμός για τις προτάσεις περιεχομένου της πλατφόρμας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 15:09 Το αίτημα Ρούτσι διχάζει το "Γαλάζιο" Στρατόπεδο
03.10.25 , 14:54 Άκης Σακελλαρίου: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγο του και την κόρη του
03.10.25 , 14:45 Υπουργός του Νετανιάχου χλευάζει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla
03.10.25 , 14:36 Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
03.10.25 , 14:34 Πάρος: Νεκρός εργάτης με πολλαπλές μαχαιριές
03.10.25 , 14:30 Πάρος: Βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός θαμμένος σε παραλία
03.10.25 , 14:26 Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα»
03.10.25 , 14:19 Παπακωστοπούλου: Πώς σχολίασε την αποχώρηση Σερίφη πριν την πρεμιέρα;
03.10.25 , 14:05 Γρήγορη και εύκολη συνταγή για ζαμπονοτυρόπιτα με γιαούρτι
03.10.25 , 14:04 Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
03.10.25 , 13:38 Αιώνιοι φοιτητές: Αυτόματη διαγραφή στα έξι χρόνια - Οι εξαιρέσεις
03.10.25 , 13:23 Μαρία Καλάβρια: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα
03.10.25 , 13:23 Επιστρέφουν «Τα Φαντάσματα» και θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων!
03.10.25 , 13:12 Έρευνα δείχνει ότι το TikTok προτείνει πορνογραφικό υλικό σε παιδιά
03.10.25 , 12:52 Η Φένια Παπαδοδήμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα»
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Ελένη Βαΐτσου: Ανέβασε τη θερμοκρασία με topless φωτογραφίες της
Πασίγνωστη παρουσιάστρια επιστρέφει τον Φεβρουάριο με νέα εκπομπή!
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Μαρία Καλάβρια: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα
Core Innovations: To πρώτο Smartshop στην Ελλάδα χωρίς προσωπικό!
Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»
Άκης Σακελλαρίου: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγο του και την κόρη του
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
TikTok: Προτείνει Πορνογραφικό Υλικό Σε Παιδιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο αλγόριθμος του TikTok προτείνει πορνογραφικό και σεξουαλικό περιεχόμενο σε λογαριασμούς παιδιών, σύμφωνα με νέα έκθεση μιας ομάδας εκστρατείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι ερευνητές δημιούργησαν ψεύτικους λογαριασμούς παιδιών και ενώ είχαν ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις ασφαλείας, συνέχισαν να λαμβάνουν προτάσεις αναζήτησης με σεξουαλικό περιεχόμενο. Η προτεινόμενη από την πλατφόρμα αναζήτηση οδήγησε σε πορνογραφικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων άσεμνων βίντεο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΙΚ ΤΟΚ
 |
ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top