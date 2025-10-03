Έρευνα δείχνει ότι το TikTok προτείνει πορνογραφικό υλικό σε παιδιά

Ο αλγόριθμος του TikTok προτείνει πορνογραφικό και σεξουαλικό περιεχόμενο σε λογαριασμούς παιδιών, σύμφωνα με νέα έκθεση μιας ομάδας εκστρατείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι ερευνητές δημιούργησαν ψεύτικους λογαριασμούς παιδιών και ενώ είχαν ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις ασφαλείας, συνέχισαν να λαμβάνουν προτάσεις αναζήτησης με σεξουαλικό περιεχόμενο. Η προτεινόμενη από την πλατφόρμα αναζήτηση οδήγησε σε πορνογραφικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων άσεμνων βίντεο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr