Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2.500 ευρώ: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις

Τελευταία ευκαιρία για τους φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Η προθεσμία λήγει αύριο, 19 Σεπτεμβρίου 2025, δίνοντας μια δεύτερη δυνατότητα σε όσους δεν πρόλαβαν την αρχική φάση να εξασφαλίσουν το οικονομικό βοήθημα που φτάνει έως και τα 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται, ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας στεγαστικού επιδόματος του Υπουργείου.

