Επίδομα 150 ευρώ για σχολικά είδη: Ποιοι το δικαιούνται

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε και μαζί της ήρθε και το γνωστό άγχος για τις οικογένειες που πασχίζουν να καλύψουν το κόστος των σχολικών ειδών, το οποίο κάθε χρόνο γίνεται ολοένα και πιο βαρύ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνεχίζει για ένατη χρονιά μια κοινωνική δράση-στήριγμα: τη χορήγηση επιδόματος 150 ευρώ μέσω voucher σε μαθητές οικογενειών που ζουν με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, προκειμένου να καλύψουν βασικές ανάγκες σε σχολικά είδη.

Η ενίσχυση απευθύνεται σε γονείς και κηδεμόνες παιδιών που φοιτούν στην Α’ Δημοτικού και κατοικούν στη Στερεά Ελλάδα. Το εισοδηματικό όριο ορίζεται στα 6.510 ευρώ τον χρόνο για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, με προσαύξηση 50% για τον/την σύζυγο και για κάθε παιδί ηλικίας 14-24 ετών, ενώ για τα μικρότερα παιδιά (κάτω των 14 ετών) η προσαύξηση φτάνει το 30%.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού, το όριο αυξήθηκε κατά 2.000 ευρώ, ενώ ενισχύθηκε και ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερες οικογένειες να ωφεληθούν.

Επίδομα 150 ευρώ για σχολικά: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για να λάβει κανείς το επίδομα των 150 ευρώ για σχολικά είδη πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια:

Η μόνιμη και κύρια κατοικία τους να βρίσκεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.

Να έχουν εξαρτώμενα τέκνα, μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Δημοτικών Σχολείων

Να διαβιούν με οικογενειακά εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας.

Οι αιτούντες που τηρούν τα κριτήρια υπαγωγής θα καταταγούν σε πίνακα κατάταξης βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Με πρώτο τον αιτούντα με την υψηλότερη μοριοδότηση και τελευταίο αυτόν με την χαμηλότερη μοριοδότηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια κατάταξης που θα λαμβάνονται υπόψη, με σειρά προτεραιότητας είναι:

Το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας και

Το πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης

Η επιλογή των ωφελούμενων πραγματοποιείται αυτόματα, ξεκινώντας από το πρώτο άτομο της ανωτέρω κατάστασης, και φθάνοντας μέχρι το άτομο στο οποίο θα εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της Δράσης.

Σε περίπτωση που το ποσό του προϋπολογισμού δεν καλύπτεται από τον αριθμό των ωφελούμενων, επιλέγονται ως ωφελούμενοι της δράσης και οι αιτούντες-αιτούσες που το οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά τα όρια της φτώχειας, σύμφωνα με αύξουσα ταξινόμηση της κατάταξης δικαιούχων και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Επίδομα 150 ευρώ: Πώς θα κάνετε αίτηση

Oι αιτήσεις γίνονται από 10/9/2025 έως και 26/9/2025 στη διεύθυνση https://www.gefyra.com.gr/11687-11138---drasi--aitisi-fysiko-prosopo.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν στη δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη σελίδα εδώ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από την ιστοσελίδα της Δομής “Γέφυρα” www.gefyra.com.gr και τα Περιφερειακά Γραφεία της Δομής Γέφυρα στις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα που ακολουθούν:

Τα voucher (κουπόνια αγοράς) θα ξεκινήσουν να εξαργυρώνονται από τις 11/10/2025 έως τις 31/10/2025.

