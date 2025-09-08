Σε ποιες περιοχές καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Δείτε τη λίστα

Το οικονομικό επιτελείο εξειδίκευσε σήμερα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Καταργείται σταδιακά ο ΕΝΦΙΑ σε περίπου 13.000 οικισμούς, όπως είχε ανακοινώσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ.

Κατά την εξειδίκευση των μέτρων που παρουσίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε αναφορά στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Όπως ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο, το συγκεκριμένο μέτρο θα ωφελήσει περίπου 1.000.000 πολίτες έως το 2027 και αφορά συνολικά 12.720 οικισμούς, από τους 13.585 που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα.

Η σταδιακή εφαρμογή προβλέπει μείωση του φόρου κατά 50% από το 2026 και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ το 2027 για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και βρίσκονται σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων.

Από το μέτρο εξαιρούνται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και κατοικίες με φορολογητέα αξία που υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Η ρύθμιση εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτησίες κατοικιών στις συγκεκριμένες περιοχές της επικράτειας. Συνολικά αφορά 12.720 οικισμούς, σε σύνολο 13.586, και το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της πλήρους απαλλαγής υπολογίζεται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.

Δείτε εδώ τη λίστα με τους οικισμούς που θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ.