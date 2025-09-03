ΑΑΔΕ: Ξεκίνησε η λειτουργία του my1521– Τι αλλάζει για τους φορολογούμενους

Πώς θα λειτουργεί το νέο μοντέλο

my1521: Νέο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων από την ΑΑΔΕ / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεκίνησε η λειτουργία του my1521, του νέου Ολοκληρωμένου Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, που σηματοδοτεί μια πιο σύγχρονη, φιλική και αποτελεσματική εποχή εξυπηρέτησης των πολιτών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συνενώνοντας το τηλεφωνικό κέντρο και την ψηφιακή πλατφόρμα ερωτημάτων σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο, σύστημα. 

Το my1521 παρουσιάστηκε την Τρίτη 2/9 σε συνέντευξη τύπου από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Τι αλλάζει με το my1521;

Το my1521 είναι ένα πανκαναλικό σύστημα που λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο επικοινωνίας της ΑΑΔΕ για την εύκολη και άμεση εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και υπαλλήλων της Αρχής, συγκεντρώνοντας σταδιακά σε ένα σημείο όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης.

Ενοποιεί την τηλεφωνική γραμμή 1521 με την ψηφιακή πλατφόρμα my1521 προσφέροντας μια ενιαία και απρόσκοπτη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Το νέο μοντέλο αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα της εξυπηρέτησης, καθώς:
•    Μειώνει δραστικά τον χρόνο αναμονής και προσφέρει άμεση, γρήγορη και τεκμηριωμένη εξυπηρέτηση σε πολίτες και επιχειρήσεις.
•    Δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να επιλύουν ζητήματά τους τηλεφωνικά ή ψηφιακά, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.
•    Οργανώνει και παρακολουθεί όλα τα ερωτήματα μέσω ενός έξυπνου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης (ticketing), διασφαλίζοντας ότι καμία υπόθεση δεν θα χαθεί και κάθε ερώτημα θα έχει μια ολοκληρωμένη απάντηση.

Πώς λειτουργεί το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521;

Για την παροχή βέλτιστης εξυπηρέτησης, το νέο ΚΕΦ λειτουργεί με τρία διακριτά επίπεδα υποστήριξης:
•    1ο επίπεδο: Εξειδικευμένοι εκπρόσωποι απαντούν άμεσα σε απλά ερωτήματα και παρέχουν γενική πληροφόρηση.
•    2ο επίπεδο: Εξειδικευμένα στελέχη αναλαμβάνουν πιο σύνθετα ζητήματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις και έλεγχο στοιχείων.
•    3ο επίπεδο: Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εμπλέκονται για τις πιο πολύπλοκες περιπτώσεις που χρειάζονται τεχνική, κανονιστική ή επιχειρησιακή αρμοδιότητα.

Το τηλεφωνικό κέντρο 1521 είναι διαθέσιμο τις εργάσιμες ημέρες:
•    έως τις 12/9, από 7:30 έως 17:00
•    από 15/9 και εφεξής από 7:00 έως 20:00

Για ψηφιακή εξυπηρέτηση, η πλατφόρμα webchannel.1521.aade.gr λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το my1521 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://1521.aade.gr
 

MY1521
 |
ΑΑΔΕ
 |
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
