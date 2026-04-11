Άρτεμις ΙΙ: Επέστρεψαν στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες

Οι τέσσερις αστροναύτες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά που συμμετείχαν στη διαστημική αποστολή Άρτεμις ΙΙ προσθαλασσώθηκαν χθες Παρασκευή όπως προβλεπόταν στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό Ωκεανό, έπειτα από δεκαήμερο ταξίδι μετ’ επιστροφής γύρω από τη Σελήνη, εγχείρημα που έφερε σε πέρας χωρίς το παραμικρό ψεγάδι η NASA, μισό αιώνα μετά το πρόγραμμα Apollo.

The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

«Τι περίπλους», είπε ο κυβερνήτης Ριντ Γουάιζμαν λίγη ώρα αφού το σκάφος Ωρίων ακούμπησε απαλά στα νερά, σπεύδοντας να προσθέσει πως όλα τα μέλη της αποστολής είναι καλά.

Το πλήρωμα τους Άρτεμις ΙΙ προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια στον Ειρηνικό - AP Images

Ο κυβερνήτης Γουάιζμαν, ο συμπατριώτης του Βίκτορ Γκλόβερ, η επίσης Αμερικανίδα Κριστίνα Κόουκ κι ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν, που αναχώρησαν την 1η Απριλίου, έφθασαν σε μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη από οποιοδήποτε άλλο ανθρώπινο ον.

Big smiles from Christina and Victor on the deck of the USS John P. Murtha, as they waited to be escorted for their routine post-mission medical checks. pic.twitter.com/3KwZFXTLhI — NASA (@NASA) April 11, 2026

Έφεραν πίσω εκατοντάδες GB δεδομένων από τον πρώτο περίπλου της Σελήνης μετά την τελευταία αποστολή του προγράμματος Apollo το 1972.

Η αθέατη πλευρά του φεγγαριού, όπως την αποτύπωσαν οι αστροναύτες της NASA - AP Images

Το Ωρίων, έκανε την είσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα που έφθασε στιγμιαία 39.000 χιλιόμετρα την ώρα και τις δυνάμεις τριβής να προκαλούν θερμοκρασίες πάνω από 2.700 ° Κελσίου, προτού προσθαλασσωθεί χωρίς πρόβλημα κάπου 2 χιλιόμετρα από το σημείο όπου προβλεπόταν στον Ειρηνικό, επιβραδυνόμενο από μεγάλα αλεξίπτωτα.

Οι αστροναύτες του Άρτεμις ΙΙ είναι σώοι και αβλαβείς - AP Images

Η ανακούφιση ήταν τεράστια για τις οικογένειές τους, ενώ το ότι επέστρεψαν όλοι σώοι είναι αδιαμφισβήτητη επιτυχία για τη NASA, έπειτα από δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, πολυετείς καθυστερήσεις και αμφιβολίες για το κατά πόσο είχε νόημα η επανέναρξη της εξερεύνησης του δορυφόρου της Γης.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος εξέφρασαν τεράστια ικανοποίηση, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με καθυστέρηση στο Χιούστον, την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής, «της σημαντικότερης εδώ και δεκαετίες», σύμφωνα με τον Αμίτ Ξατρίγια, αναπληρωτή διευθυντή της NASA.

Οι τέσσερις αστροναύτες του Άρτεμις ΙΙ - AP Images

«Αυτή δεν είναι παρά η αρχή», υποσχέθηκε ο επικεφαλής της NASA που διόρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Άιζακμαν, πάνω στο σκάφος του πολεμικού ναυτικού που έκανε την περισυλλογή των αστροναυτών, χαμογελαστών, ακόμη με τις πορτοκαλί στολές τους. «Δεν έχω αμφιβολία ότι πρόκειται για καμπή αποφασιστικής σημασίας για εμάς».

Πρόσθεσε πως οι αποστολές του είδους θα επαναλαμβάνονται «συχνά» ως την πρώτη προσσελήνωση, που προγραμματίζεται να γίνει το 2028, «για να κατασκευαστεί βάση».

Οι αστοναύτες του Άρτεμις ΙΙ επέστρεψαν με πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τη Σελήνη - AP Images

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της αποστολής Άρτεμις ΙΙ. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι εξήρε επίσης, μέσω X, το «ιστορικό επίτευγμα».

Η NASA σχεδιάζει νέα αποστολή το 2027, που δεν θα φθάσει ως τη Σελήνη, προτού στείλει αστροναύτες στην επιφάνειά της το 2028, στην αποστολή Άρτεμις 4, την τελευταία χρονιά της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ -- και πριν από την Κίνα, η οποία σχεδιάζει κι αυτή να στείλει αστροναύτες στον δορυφόρο της Γης το 2030.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε χθες νέο στόχο… τον κόκκινο πλανήτη. Το «επόμενο βήμα», κατ’ αυτόν, θα είναι Αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν στον Άρη.