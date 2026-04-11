Άρτεμις ΙΙ: Επέστρεψαν στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες

Ασφαλής προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Άρτεμις ΙΙ προσθαλασσώθηκαν στον Ειρηνικό Ωκεανό μετά από 10ήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη.
  • Το σκάφος Ωρίων εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 39.000 χλμ/ώρα και προσθαλασσώθηκε 2 χλμ από το προβλεπόμενο σημείο.
  • Η αποστολή απέφερε εκατοντάδες GB δεδομένων και είναι η πρώτη μετά το πρόγραμμα Apollo το 1972.
  • Η NASA προγραμματίζει νέες αποστολές, με στόχο την προσσελήνωση το 2028 και αποστολή στον Άρη στο μέλλον.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ και ο καναδός πρωθυπουργός εξήραν την επιτυχία της αποστολής ως ιστορικό επίτευγμα.

Οι τέσσερις αστροναύτες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά που συμμετείχαν στη διαστημική αποστολή Άρτεμις ΙΙ προσθαλασσώθηκαν χθες Παρασκευή όπως προβλεπόταν στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό Ωκεανό, έπειτα από δεκαήμερο ταξίδι μετ’ επιστροφής γύρω από τη Σελήνη, εγχείρημα που έφερε σε πέρας χωρίς το παραμικρό ψεγάδι η NASA, μισό αιώνα μετά το πρόγραμμα Apollo.

 

 

«Τι περίπλους», είπε ο κυβερνήτης Ριντ Γουάιζμαν λίγη ώρα αφού το σκάφος Ωρίων ακούμπησε απαλά στα νερά, σπεύδοντας να προσθέσει πως όλα τα μέλη της αποστολής είναι καλά.

Ο κυβερνήτης Γουάιζμαν, ο συμπατριώτης του Βίκτορ Γκλόβερ, η επίσης Αμερικανίδα Κριστίνα Κόουκ κι ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν, που αναχώρησαν την 1η Απριλίου, έφθασαν σε μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη από οποιοδήποτε άλλο ανθρώπινο ον. 

 

 

Έφεραν πίσω εκατοντάδες GB δεδομένων από τον πρώτο περίπλου της Σελήνης μετά την τελευταία αποστολή του προγράμματος Apollo το 1972.

Το Ωρίων, έκανε την είσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα που έφθασε στιγμιαία 39.000 χιλιόμετρα την ώρα και τις δυνάμεις τριβής να προκαλούν θερμοκρασίες πάνω από 2.700 ° Κελσίου, προτού προσθαλασσωθεί χωρίς πρόβλημα κάπου 2 χιλιόμετρα από το σημείο όπου προβλεπόταν στον Ειρηνικό, επιβραδυνόμενο από μεγάλα αλεξίπτωτα.

Η ανακούφιση ήταν τεράστια για τις οικογένειές τους, ενώ το ότι επέστρεψαν όλοι σώοι είναι αδιαμφισβήτητη επιτυχία για τη NASA, έπειτα από δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, πολυετείς καθυστερήσεις και αμφιβολίες για το κατά πόσο είχε νόημα η επανέναρξη της εξερεύνησης του δορυφόρου της Γης.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος εξέφρασαν τεράστια ικανοποίηση, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με καθυστέρηση στο Χιούστον, την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής, «της σημαντικότερης εδώ και δεκαετίες», σύμφωνα με τον Αμίτ Ξατρίγια, αναπληρωτή διευθυντή της NASA.

«Αυτή δεν είναι παρά η αρχή», υποσχέθηκε ο επικεφαλής της NASA που διόρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Άιζακμαν, πάνω στο σκάφος του πολεμικού ναυτικού που έκανε την περισυλλογή των αστροναυτών, χαμογελαστών, ακόμη με τις πορτοκαλί στολές τους. «Δεν έχω αμφιβολία ότι πρόκειται για καμπή αποφασιστικής σημασίας για εμάς».

Πρόσθεσε πως οι αποστολές του είδους θα επαναλαμβάνονται «συχνά» ως την πρώτη προσσελήνωση, που προγραμματίζεται να γίνει το 2028, «για να κατασκευαστεί βάση».

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της αποστολής Άρτεμις ΙΙ. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι εξήρε επίσης, μέσω X, το «ιστορικό επίτευγμα».

Η NASA σχεδιάζει νέα αποστολή το 2027, που δεν θα φθάσει ως τη Σελήνη, προτού στείλει αστροναύτες στην επιφάνειά της το 2028, στην αποστολή Άρτεμις 4, την τελευταία χρονιά της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ -- και πριν από την Κίνα, η οποία σχεδιάζει κι αυτή να στείλει αστροναύτες στον δορυφόρο της Γης το 2030.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε χθες νέο στόχο… τον κόκκινο πλανήτη. Το «επόμενο βήμα», κατ’ αυτόν, θα είναι Αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν στον Άρη.

