Κύμα ψύχους «σαρώνει» τις ΗΠΑ: Νεκροί πολίτες από τον χιονιά

Χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα και ακυρώσεις πτήσεων

Πηγή: Με πληροφορίες από BBC / Φωτογραφία αρχείου AP (Julia Demaree Nikhinson)
Σφοδρή χιονοθύελλα και πολικό ψύχος πλήττουν τις ΗΠΑ. Ακυρώσεις πτήσεων, διακοπές ρεύματος και παγωμένες πόλεις / Bίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επικίνδυνη χιονοκαταιγίδα «σαρώνει» τις ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω της νεκρούς και χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα. 

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία στη Λουιζιάνα, ενώ άλλοι πέντε θάνατοι που συνδέονται με την κακοκαιρία έχουν καταγραφεί επίσης στο Τέξας, το Τενεσί και το Κάνσας. 

ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 20 πολιτείες εξαιτίας του χιονιά

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Υγείας της Λουιζιάνα επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι δύο άνδρες πέθαναν από υποθερμία. Ο δήμαρχος του Όστιν στο Τέξας έκανε λόγο για έναν θάνατο που σχετίζεται με έκθεση στο ψύχος. 

Αξιωματούχοι στο Κάνσας ανέφεραν ότι μια γυναίκα, το σώμα της οποίας βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής καλυμμένο με χιόνι, «ενδέχεται να υπέκυψε σε υποθερμία». 

Στο Τενεσί έχουν επίσης καταγραφεί τρεις θάνατοι που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες. 

Κύμα ψύχους σαρώνει τις ΗΠΑ

Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ μετρούν 11 νεκρούς από το πολικό ψύχος / Φωτογραφία ΑP (Nam Y. Huh))

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, έγραψε σε ανάρτησή του στο X ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι πέθαναν στην πόλη το Σάββατο, διευκρινίζοντας ωστόσο πως τα αίτια θανάτου τους δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Όπως σημείωσε, «είναι μια υπενθύμιση ότι κάθε χρόνο Νεοϋορκέζοι χάνουν τη ζωή τους από το κρύο».

 

 

Χιονιάς στις ΗΠΑ: Κλειστοί δρόμοι, σχολεία και χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα

Σχολεία και δρόμοι σε όλη τη χώρα έχουν κλείσει, ενώ μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με το poweroutage.us.

Την ίδια ώρα, πάνω από 11.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, καθώς, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS), επικράτησαν «απειλητικές για τη ζωή» συνθήκες από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία. 

Χιόνια ΗΠΑ

Το πολικό ψύχος αναμένεται να διαρκέσει για μέρες, σύμφωνα με τους ειδικούς / Φωτογραφία AP (Matt Rourke)

Κακοκαιρία ΗΠΑ: Οι επικίνδυνες συνθήκες θα διαρκέσουν για μέρες

Εκτεταμένες χιονοπτώσεις, χιονόνερο και παγωμένη βροχή, ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο κατά το οποίο οι σταγόνες της βροχής παγώνουν ακαριαία στις επιφάνειες, ενδέχεται να διαρκέσουν για ημέρες, ενώ η καταιγίδα μπορεί να επηρεάσει περίπου 180.000.000 Αμερικανούς, δηλαδή πάνω από τον μισό πληθυσμό της χώρας. 

«Το χιόνι και ο πάγος θα λιώσουν πολύ, πολύ αργά και δεν πρόκειται να εξαφανιστούν σύντομα, γεγονός που θα δυσχεράνει κάθε προσπάθεια αποκατάστασης», δήλωσε στο CBS News η μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.  

 

 

Η κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις μετακινήσεις. 

«Πρόκειται σίγουρα για τον πιο ψυχρό καιρό και τη σφοδρότερη χειμερινή καταιγίδα που έχουμε δει εδώ και χρόνια. Ένα είδος αρκτικής πολιορκίας έχει καταλάβει την πολιτεία μας και πολλές ακόμη σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε την Κυριακή. 

Η Χόκουλ ανέφερε ότι οι «σκληρές» συνθήκες αναμένεται να φέρουν το μεγαλύτερο σε διάρκεια ψύχος και τις εντονότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων ετών. 

Χιόνια στις ΗΠΑ

Δρόμοι και σχολεία έχουν κλείσει, την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα / Φωτογραφία AP (Matt Rourke))

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους της καταιγίδας είναι ο πάγος, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε δέντρα, να ρίξει γραμμές ηλεκτροδότησης και να καταστήσει τους δρόμους εξαιρετικά επικίνδυνους. 

Στη Βιρτζίνια και το Κεντάκι, οι αρχές έχουν ήδη επέμβει σε εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα. 

Βαριές χιονοπτώσεις και εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων καταγράφηκαν και στον Καναδά. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επαρχία του Οντάριο το ύψος του χιονιού θα φτάσει τα 15 έως 30 εκατοστά. 

Χιονιάς ΗΠΑ: 20 Πολιτείες σε κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

Σχεδόν οι μισές πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ σχολεία σε όλη τη χώρα ακυρώνουν μαθήματα ενόψει της συνέχισης της καταιγίδας έως τη Δευτέρα. Η Γερουσία των ΗΠΑ ακύρωσε επίσης προγραμματισμένη ψηφοφορία για το βράδυ της Δευτέρας. 

Αν και περιοχές του βορρά, όπως οι Ντακότες και η Μινεσότα, είναι συνηθισμένες σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν τον χειμώνα, είναι ασυνήθιστο να επικρατεί τόσο ακραίο ψύχος σε πολιτείες όπως το Τέξας, η Λουιζιάνα και το Τενεσί, όπου οι θερμοκρασίες βρίσκονται 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου κάτω από τον μέσο όρο της εποχής. 

Σε αυτές τις πολιτείες αναμένεται, επίσης, σχηματισμός πάγου πάχους έως και 2,5 εκατοστών λόγω της παγωμένης βροχής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ισχυρή καταιγίδα προκλήθηκε από τον πολικό στρόβιλο – έναν δακτύλιο ισχυρών δυτικών ανέμων που σχηματίζεται κάθε χειμώνα πάνω από την Αρκτική και συγκρατεί μια μάζα εξαιρετικά ψυχρού αέρα. 

Xιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες στις ΗΠΑ

AP (Matt Rourke)

Όταν οι άνεμοι είναι ισχυροί, ο στρόβιλος παραμένει στη θέση του. Όταν όμως εξασθενούν, ο πολικός στρόβιλος κατεβαίνει νοτιότερα και ο ψυχρός αέρας εισβάλλει στις ΗΠΑ. Καθώς ο ψυχρός αέρας συναντά θερμότερες αέριες μάζες στον νότο, δημιουργούνται ανοδικά ρεύματα και καταιγίδες. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η χειμερινή καταιγίδα κινείται προς βορρά και ανατολικά, απομακρυνόμενη από τις καναδικές ακτές έως την Τρίτη, αφήνοντας ωστόσο πίσω της ακόμη πιο ψυχρό αέρα. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως τις αρχές Φεβρουαρίου. 

  

 

