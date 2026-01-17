Πριγκίπισσα Ειρήνη: Νεκρώσιμο Τρισάγιο στη Μαδρίτη

Στην Ελλάδα θα γίνει η ταφή της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.01.26 , 23:59 Πριγκίπισσα Ειρήνη: Νεκρώσιμο Τρισάγιο στη Μαδρίτη
17.01.26 , 23:48 Mercosur: Υπεγράφη η συμφωνία – Αγρότες και κτηνοτρόφοι σε έντονη ανησυχία
17.01.26 , 23:41 Πανάκριβο το ρύζι: Από 0,30 λεπτά φτάνει στο ράφι 3,5 ευρώ
17.01.26 , 23:30 Έκτακτη σύνοδος ΕΕ για δασμούς λόγω Γροιλανδίας μετά τις απειλές Τραμπ
17.01.26 , 23:21 Καρυστιανού: Η συνέντευξη για το κόμμα και οι εικόνες πίσω της
17.01.26 , 22:55 Πιερία: Ισόβια στη 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της
17.01.26 , 22:52 Πρώην μοντέλο στη σπείρα ληστειών: Οι ισχυρισμοί της και οι διάλογοι-σοκ
17.01.26 , 22:40 Ραγδαία επιδείνωση του καιρού: Πολικές θερμοκρασίες και χιόνια
17.01.26 , 22:08 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Το οργανωμένο σχέδιο και ο άγνωστος που τη βοηθά
17.01.26 , 21:48 Νέοι δασμοί στην Ευρώπη: Τραμπ απειλεί 8 χώρες λόγω Γροιλανδίας
17.01.26 , 20:46 GPO - Παπαργύρης: Η Καρυστιανού έχει τη δυναμική να διεκδικήσει τη 2η θέση
17.01.26 , 20:10 Έγκλημα πάθους στο Αγρίνιο: Τρεις πυροβολισμοί και φόβοι για βεντέτα
17.01.26 , 20:07 BMW Motorrad: Δείτε πόσες μοτοσικλέτες πούλησε το 2025
17.01.26 , 18:34 Παλλήνη: Οδηγός έτρεχε με 191χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
17.01.26 , 18:25 Θέμης Αδαμαντίδης - Ηλιάννα Ζέρβα: Στα backstage της φωτογράφισής τους
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Φερεντίνος: «Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό τηλεοπτικά με την Καραβάτου»
Θέμης Αδαμαντίδης - Ηλιάννα Ζέρβα: Στα backstage της φωτογράφισής τους
Θρήνος για τον Αιμίλιο Χειλάκη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με συγκίνηση και σε κλίμα βροχής τελέστηκε σήμερα στη Μαδρίτη ο πρώτος αποχαιρετισμός της πριγκίπισσας Ειρήνης, πριν η σορός της επιστρέψει στην Ελλάδα για την τελευταία της κατοικία.

Δείτε εδώ ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Στον Ελληνορθόδοξο Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέου και Δημητρίου, στο Τσαμαρτίν της ισπανικής πρωτεύουσας, πραγματοποιήθηκε το Νεκρώσιμο Τρισάγιο παρουσία μελών των βασιλικών οικογενειών της Ισπανίας και της Ελλάδας.

Στο πλευρό της πριγκίπισσας Ειρήνης βρέθηκαν η πρώην βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια, καθώς και η Αλεξία ντε Γκρες, η οποία ζει μόνιμα στην Ισπανία.

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Νεκρώσιμο Τρισάγιο στη Μαδρίτη

Η πρώην βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας με τις εγγονές της

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Νεκρώσιμο Τρισάγιο στη Μαδρίτη

Η πρώην βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Νεκρώσιμο Τρισάγιο στη Μαδρίτη

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Νεκρώσιμο Τρισάγιο στη Μαδρίτη

Η βασίλισσα Λετίθια

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Νεκρώσιμο Τρισάγιο στη Μαδρίτη

Οι παραβρισκόμενοι κατέφθασαν υπό βροχή για να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη τους αδελφή και θεία, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα μέσα στον καθεδρικό ναό.

Μετά την τελετή, ακολούθησε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να αποδώσουν τον δικό τους σεβασμό και την αγάπη τους στην πριγκίπισσα. Το κλίμα ήταν βαρύ από συγκίνηση, καθώς η απώλεια της πριγκίπισσας Ειρήνης αφήνει κενό στις δύο βασιλικές οικογένειες.

Μεταφορά της σορού στην Ελλάδα

Αύριο, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ισπανίας και Πορτογαλίας, Βησσαρίων, θα συνοδεύσει τη σορό της πριγκίπισσας με ειδική πτήση προς την Αθήνα. Στη συνέχεια, την Δευτέρα, θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών στις 12 το μεσημέρι. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Τατόι, στους βασιλικούς τάφους, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του ύστατου αποχαιρετισμού της πριγκίπισσας.

Συγκινητική ατμόσφαιρα και τιμές

Το Νεκρώσιμο Τρισάγιο στη Μαδρίτη ανέδειξε τη στενή σχέση των δύο βασιλικών οικογενειών και τον σεβασμό προς την πριγκίπισσα Ειρήνη. Η παρουσία των υψηλών προσκεκλημένων, σε συνδυασμό με τη βροχή και τη σεμνότητα της τελετής, δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα σεβασμού και τιμής.

Η επιστροφή της σορού στην Ελλάδα αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου για την τελική αποχαιρετιστήρια τελετή στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και την ταφή στο Τατόι, όπου θα αποδοθούν οι τελευταίες τιμές στην πριγκίπισσα Ειρήνη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top