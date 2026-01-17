Πριγκίπισσα Ειρήνη: Νεκρώσιμο Τρισάγιο στη Μαδρίτη

Με συγκίνηση και σε κλίμα βροχής τελέστηκε σήμερα στη Μαδρίτη ο πρώτος αποχαιρετισμός της πριγκίπισσας Ειρήνης, πριν η σορός της επιστρέψει στην Ελλάδα για την τελευταία της κατοικία.

Στον Ελληνορθόδοξο Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέου και Δημητρίου, στο Τσαμαρτίν της ισπανικής πρωτεύουσας, πραγματοποιήθηκε το Νεκρώσιμο Τρισάγιο παρουσία μελών των βασιλικών οικογενειών της Ισπανίας και της Ελλάδας.

Στο πλευρό της πριγκίπισσας Ειρήνης βρέθηκαν η πρώην βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια, καθώς και η Αλεξία ντε Γκρες, η οποία ζει μόνιμα στην Ισπανία.

Η πρώην βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας με τις εγγονές της

Η πρώην βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας

Η βασίλισσα Λετίθια

Οι παραβρισκόμενοι κατέφθασαν υπό βροχή για να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη τους αδελφή και θεία, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα μέσα στον καθεδρικό ναό.

Μετά την τελετή, ακολούθησε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να αποδώσουν τον δικό τους σεβασμό και την αγάπη τους στην πριγκίπισσα. Το κλίμα ήταν βαρύ από συγκίνηση, καθώς η απώλεια της πριγκίπισσας Ειρήνης αφήνει κενό στις δύο βασιλικές οικογένειες.

Μεταφορά της σορού στην Ελλάδα

Αύριο, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ισπανίας και Πορτογαλίας, Βησσαρίων, θα συνοδεύσει τη σορό της πριγκίπισσας με ειδική πτήση προς την Αθήνα. Στη συνέχεια, την Δευτέρα, θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών στις 12 το μεσημέρι. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Τατόι, στους βασιλικούς τάφους, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του ύστατου αποχαιρετισμού της πριγκίπισσας.

Συγκινητική ατμόσφαιρα και τιμές

Το Νεκρώσιμο Τρισάγιο στη Μαδρίτη ανέδειξε τη στενή σχέση των δύο βασιλικών οικογενειών και τον σεβασμό προς την πριγκίπισσα Ειρήνη. Η παρουσία των υψηλών προσκεκλημένων, σε συνδυασμό με τη βροχή και τη σεμνότητα της τελετής, δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα σεβασμού και τιμής.

Η επιστροφή της σορού στην Ελλάδα αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου για την τελική αποχαιρετιστήρια τελετή στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και την ταφή στο Τατόι, όπου θα αποδοθούν οι τελευταίες τιμές στην πριγκίπισσα Ειρήνη.