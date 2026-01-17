Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ καλεί Τουρκία, Αίγυπτο και Κατάρ για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκροτεί το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Σε μια κίνηση με έντονο γεωπολιτικό και διεθνές ενδιαφέρον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε επίσημη πρόσκληση προς τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Λωρίδα της Γάζας.

Το νέο αυτό όργανο στοχεύει να επιβλέπει την προσωρινή διοίκηση της Γάζας και τις προσπάθειες για σταθερότητα, στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για την επόμενη μέρα μετά τον πόλεμο.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε δημόσια ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ο οποίος ανέφερε ότι η επιστολή του Αμερικανού προέδρου εστάλη στις 16 Ιανουαρίου 2026. Όπως σημείωσε, ο Τραμπ, υπό την ιδιότητά του ως «ιδρυτής πρόεδρος» του Συμβουλίου Ειρήνης, κάλεσε τον Ερντογάν να αναλάβει ενεργό ρόλο στη νέα διεθνή πρωτοβουλία για τη Γάζα.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη σύνθεση του λεγόμενου «Ιδρυτικού Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζα», στο οποίο θα προεδρεύει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που επιλέχθηκαν περιλαμβάνονται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Στιβ Γουίτκοφ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και στενός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου.

Σημαντική θεωρείται και η συμμετοχή της Τουρκίας στο εγχείρημα, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ορίστηκε μέλος του εκτελεστικού οργάνου, ενισχύοντας τον περιφερειακό ρόλο της Άγκυρας στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής.

Στο συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάγκα, καθώς και ισχυροί παράγοντες του χρηματοοικονομικού τομέα, με στόχο τη χρηματοδότηση και την προσέλκυση επενδύσεων για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, η Αίγυπτος εξετάζει αντίστοιχη πρόσκληση που απηύθυνε ο Τραμπ προς τον πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι, γεγονός που ενισχύει τον ρόλο του Καΐρου στις περιφερειακές ισορροπίες και στην εφαρμογή του σχεδίου σταθεροποίησης.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, κάθε μέλος του Συμβουλίου θα αναλάβει την εποπτεία συγκεκριμένου τομέα, όπως η δημιουργία διοικητικών δομών, η ασφάλεια, η ανοικοδόμηση, η χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας και η περιφερειακή συνεργασία.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, υπό τη διοίκηση του Αμερικανού στρατηγού Τζάσπερ Τζέφερς, με στόχο την επιβολή της τάξης και την εκπαίδευση παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας.

Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία δοκιμάζεται από νέα επεισόδια βίας και αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το σχέδιο Τραμπ, που έχει υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, προβλέπει σε δεύτερη φάση τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και τη μετάβαση σε μια νέα διοικητική πραγματικότητα για τη Γάζα, με διεθνή εποπτεία και περιφερειακή συμμετοχή.

