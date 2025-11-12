Νότια Κορέα - Space Out Competition: Όποιος μείνει ακίνητος, κερδίζει!

Νικητής αναδεικνύεται όποιος δεν κάνει απολύτως... τίποτα!

12.11.25 , 13:32 Νότια Κορέα - Space Out Competition: Όποιος μείνει ακίνητος, κερδίζει!
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Η Νότια Κορέα είναι μία χώρα που προάγει την παραγωγικότητα και τη δημιουργία. Παρόλα αυτά, στη Σεούλ υπάρχει ένας διαγωνισμός όπου νικητής βγαίνει όποιος δεν κάνει απολύτως τίποτα, γιορτάζοντας με τον πιο πρωτότυπο τρόπο την... ακινησία!

Το Space Out Competition είναι ένας πρωτότυπος διαγωνισμός, o οποίος διεξάγεται σε μια ανοιχτή πλατεία, στον οποίο συμμετέχουν εκατοντάδες Κορεάτες. Ποιο είναι το ζητούμενο του διαγωνισμού; Οι συμμετέχοντες να καθίσουν απολύτως ήρεμοι και ακίνητοι για 90 λεπτά!  

Οι διαγωνιζόμενοι κάθονται αναπαυτικά σε στρώματα μέσα σε οριοθετημένο χώρο, φορώντας αισθητήρες καρδιακών παλμών. Kατά τη διάρκειά του παιχνιδιού όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να παραμείνουν ξύπνιοι, σιωπηλοί και ήρεμοι, κάνοντας ελάχιστες κινήσεις, ενώ τα κινητά και τα βιβλία απαγορεύονται.

Νότια Κορέα - Space Out Competition: Όποιος μείνει ακίνητος, κερδίζει!

Στη Σεούλ υπάρχει ένας διαγωνισμός όπου νικητής βγαίνει όποιος δεν κάνει απολύτως τίποτα, γιορτάζοντας με αυτόν τον τρόπο την... ακινησία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι επικεφαλής του διαγωνισμού ελέγχουν τα άτομα που διαγωνίζονται, με σκοπό να ανακαλύψουν εάν κάποιος αποκοιμηθεί, κάτι που τον αποκλείει αυτόματα από τον διαγωνισμό. Φυσικά, ένα γρήγορο τέντωμα ή λίγο νερό επιτρέπονται, αλλά νευρικά τινάγματα ή κουβέντα με τους γύρω, φέρουν προειδοποιήση από τους ελεγκτές.

Στο Space Out Competition νικητής δεν ανακηρύσσεται εκείνος που θα αντέξει περισσότερο να μείνει ακίνητος, αλλά εκείνος που θα παραμείνει πιο ήρεμος για 90 λεπτά.  Οι διοργανωτές μετρούν τη σταθερότητα του καρδιακού ρυθμού του διαγωνιζόμενου και από εκεί καθορίζεται και ο νικητής. Κάποιες χρονιές, μάλιστα, οι θεατές ψηφίζουν για την «πιο γαλήνια παρουσία».

Αυτή η «γιορτή» της ακινησίας ξεκίνησε από τη visual artist WoopsYang, η οποία το καθιέρωσε το 2014 ως καλλιτεχνική διαμαρτυρία απέναντι στην εργασιακή εξουθένωση και την ψηφιακή υπερφόρτωση.

Το Space Out Competition είναι ένα event που επανέρχεται στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στο Seoul Plaza/City Hall και έχει εξελιχθεί σε μήνυμα ευεξίας, καθώς δεν έχει σημασία «ποιος δουλεύει πιο σκληρά», αλλά «ποιος μπορεί να πατήσει παύση μαζί με τους άλλους».

Σε μια κοινωνία, λοιπόν, που αποθεώνει την παραγωγικότητα, το να σου δίνεται η ευκαιρία να μην κάνεις τίποτα είναι, εν τέλει, θεραπευτικό.

