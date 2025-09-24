Τζίμι Κίμελ: Επέστρεψε με δάκρυα κι αιχμές κατά Τραμπ

Επέστρεψε στις τηλεοπτικές οθόνες χθες βράδυ ο Τζίμι Κίμελ, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση του ABC να αναστείλει το show του, μετά από σχόλια του παρουσιαστή για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η αναστολή της μετάδοσης της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ στο ABC - AP Images

Σε έναν 17λεπτο μονόλογο και εμφανώς συγκινημένος, ο γνωστός κωμικός σημείωσε πως δεν ήταν πρόθεσή του να κάνει πλάκα με τη δολοφονία του Κερκ.

Jimmy Kimmel's full monologue tonight pic.twitter.com/sZI6uouUAd — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

«Δεν υπήρχε καμία πρόθεση να υποτιμηθεί το γεγονός, ούτε να κατηγορήσει κάποια συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις ενός βαθιά διαταραγμένου ατόμου», είπε.

Ωστόσο, άσκησε δριμεία κριτική στο ABC για την απόφασή του να αναστείλει την εκπομπή του, χαρακτηρίζοντάς την «αντιαμερικανική».

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στη μικρή οθόνη μετά την αναστολή της εκπομπής του από το ABC - AP Images

«Η κυβέρνηση δεν πρέπει να ελέγχει τι μπορεί να λέγεται στην τηλεόραση. Διαφωνούσα με αυτή την απόφαση και τους το είπα, και κάναμε πολλές συζητήσεις. Μοιράστηκα την άποψή μου. Μοιράστηκαν τη δική τους. Το συζητήσαμε και στο τέλος, επέστρεψα. Έχουμε μικρά περιθώρια προσοχής και είμαι ένα μικρό κομμάτι της Disney Corporation. Με καλωσόρισαν ξανά στον αέρα και τους ευχαριστώ γι' αυτό», είπε ο Κίμελ.

Από τα πυρά του δεν εξαιρέθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος πανηγυρίζει όταν Αμερικανοί χάνουν το εισόδημά τους επειδή δεν αντέχει ένα αστείο», είπε και συνέχισε:

Ο Τζίμι Κίμελ έστρεψε τα πυρά του κατά του Ντόναλντ Τραμπ για μια ακόμα φορά - AP Images

«Κατάφερε να διώξει τον Colbert από το CBS, μετά έστρεψε την προσοχή του σε μένα και τώρα υποστηρίζει ανοιχτά το NBC να απολύσει τον Τζίμι Φάλον και τον Σεθ Μάγιερς, καθώς και τις εκατοντάδες Αμερικανούς που εργάζονται για τις εκπομπές τους και δε βγάζουν εκατομμύρια δολάρια».

«Και ελπίζω ότι αν αυτό συμβεί, ή αν υπάρξει έστω και η παραμικρή ένδειξη ότι θα συμβεί, θα φωνάξετε 10 φορές πιο δυνατά από ό,τι φωνάξατε αυτή την εβδομάδα», κατέληξε.

Ο Τζίμι Κίμελ ευχαρίστησε τους συναδέλφους και τους φίλους του για τη στήριξη και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους παρουσιαστές, όπως ο Στίβεν Κόλμπερτ, ο Τζον Στιούαρτ, ο Τζίμι Φάλον, ο Σεθ Μάγιερς, οι οποίοι τον στήριξαν ανοιχτά από τις εκπομπές τους.

Ο Τζίμι Κίμελ ήταν αρκετά συγκινημένος στην έναρξη της εκπομπής του - AP Images

«Η ελευθερία μας να μιλάμε είναι αυτό που θαυμάζουν περισσότερο σε αυτή τη χώρα, κι αυτό είναι κάτι που, ντρέπομαι να πω, το θεωρούσα δεδομένο, μέχρι που απέλυσαν τον φίλο μου τον Στίβεν και προσπάθησαν να εξαναγκάσουν τους συνεργάτες που διευθύνουν την εκπομπή μας στις πόλεις όπου ζείτε να αποσύρουν την εκπομπή μου από τον αέρα. Αυτό δεν είναι νόμιμο», είπε ο Κίμελ και πρόσθεσε:

«Άκουσα από παρουσιαστές βραδινών σόου σε άλλες χώρες, από την Ιρλανδία και από τη Γερμανία, να με στηρίζουν. Ο Τύπος στη Γερμανία μου πρόσφερε δουλειά. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτή η χώρα έχει γίνει τόσο αυταρχική, που οι Γερμανοί λένε, “ελάτε εδώ”».

Τραμπ: «Δεν μπορώ να το πιστέψω

Η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω του Truth Social ξέσπασε για την απόφαση του ABC.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση - AP Images

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News του έδωσε πίσω τη δουλειά του», έγραψε και προειδοποίησε πως «την τελευταία φορά που κυνήγησα το ABC μου έδωσαν 16 εκατ. δολάρια».

Όσο για τον ίδιο τον Τζίμι Κίμελ, επανέλαβε ότι δεν έχει ταλέντο και το κοινό του έχει εξαφανιστεί.

«Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο, παίζοντας 99% σκουπίδια υπέρ των Δημοκρατικών», έγραψε στο Truth Social.

«Είναι ένας ακόμη βραχίονας της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατών και, από ό,τι γνωρίζω, αυτό θα αποτελούσε μια σημαντική παράνομη συνεισφορά στην εκστρατεία του κόμματος», συνέχισε.

«Ας σαπίσει ο Τζίμι Κίμελ με τις κακές του τηλεθεάσεις», κατέληξε.