Ένοχος για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στη Φλόριντα ο Ράιαν Ράουθ

Είχε εντοπιστεί με όπλο κοντά στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στη Φλόριντα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.25 , 00:10 Πέθανε η σταρ του ιταλικού κινηματογράφου Κλαούντια Καρντινάλε
23.09.25 , 23:57 Ένοχος για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στη Φλόριντα ο Ράιαν Ράουθ
23.09.25 , 23:49 Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: Το STAR στη γειτονιά του δράστη - «Ήταν δύσκολος»
23.09.25 , 23:45 Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται: Δείτε την ταινία OnDemand
23.09.25 , 23:35 Φάρμα: Ένταση στο συμβούλιο των «γαλάζιων» - Ποιος βγήκε πρώτος μονομάχος;
23.09.25 , 23:23 Κορυδαλλός: Με... «Αγκαλιές» Άρπαξαν Σταυρό Από Τον Λαιμό Ηλικιωμένης
23.09.25 , 23:19 Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον Στέλιο Μάινα και τη σύζυγό του, Κάτια
23.09.25 , 23:14 Ασπρόπυργος: Εισέβαλαν Με Αυτοκίνητο Μέσα Σε Εταιρία
23.09.25 , 23:09 Νορβηγία: Έκρηξη από χειροβομβίδα στο κέντρο του Όσλο
23.09.25 , 22:52 Χαρές για τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Η οικογένεια μεγαλώνει
23.09.25 , 22:51 Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ανέβασε φωτογραφίες από την 4η σεζόν του Maestro
23.09.25 , 22:40 Θύμα ενδοοικογενειακής βίας: «Όταν νευρίαζε, ερχόταν & με χτυπούσε»
23.09.25 , 22:15 Φάρμα: Η πράσινη ομάδα κέρδισε την απαιτητική δοκιμασία ασυλίας
23.09.25 , 22:11 Νατάσα Θεοδωρίδου – Πέτρος Ιακωβίδης: Μια μαγική μουσική συνύπαρξη on stage
23.09.25 , 22:07 Κλήρωση Tζόκερ 23/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.400.000 ευρώ
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Χαρές για τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Η οικογένεια μεγαλώνει
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Χανιά: Νεκρό βρέφος από ασφυξία - Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του
Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Μαρία Γεωργιάδου: Ο λόγος που δεν ξαναπαντρεύτηκε μετά τον Τζώρτζογλου
Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: Το STAR στη γειτονιά του δράστη - «Ήταν δύσκολος»
«Kαίγομαι, καίγομαι» - Ψέκασε με σπρέι πιπεριού πατέρα και 8χρονο παιδί!
Πέθανε η σταρ του ιταλικού κινηματογράφου Κλαούντια Καρντινάλε
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες AP
Καρτέρι στον Ντόναλντ Τραμπ είχε στήσει ο Ράιαν Ράουθ στη Φλόριντα / Βίντεο αρχείου ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο άνδρας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του τελευταίου στη Φλόριντα το 2024, δύο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, κρίθηκε σήμερα ένοχος για όλες τις κατηγορίες.

Οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον Ράιαν Ράουθ, 59 ετών, και για την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας ενός υποψηφίου για την προεδρία, η οποία επισύρει την ποινή των ισοβίων.

Τραμπ: Να καταρρίπτονται ρωσικά αεροσκάφη αν παραβιάζουν χώρες του ΝΑΤΟ

Ράιαν Ράουθ: Ένοχος για την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ σε γήπεδο γκολφ

Η απόφαση καταδεικνύει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αποφασισμένο «να τιμωρεί όλους εκείνους που επιδίδονται σε πράξεις πολιτικής βίας», ήταν το σχόλιο που έκανε στην πλατφόρμα Χ η υπουργός Παμ Μπόντι. 

Ο Ράουθ είχε κρυφτεί σε θάμνους, έχοντας μαζί του ένα τουφέκι, ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς. Όταν τον εντόπισαν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που περιπολούσαν στο γήπεδο έφυγε, χωρίς να ρίξει ούτε μία σφαίρα.

Ο εισαγγελέας Τζον Σίπλεϊ είπε στο δικαστήριο ότι το σχέδιό του ήταν «καλά προετοιμασμένο και θανατηφόρα σοβαρό» καθώς, αν δεν τον είχαν προσέξει οι πράκτορες, «ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήταν ζωντανός» σήμερα. 

Ο Ράουθ είχε δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και απέλυσε τους δικηγόρους του για να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του στη δίκη.

Η υπεράσπισή του βασιζόταν στον χαρακτήρα του, τον οποίο περιέγραψε ως ευγενικό και μη βίαιο. Ο 59χρονος, που εργαζόταν ως εργολάβος κατασκευής στεγών, είχε εμπλακεί σε φιλοδημοκρατικά κινήματα στην Ταϊβάν και την Ουκρανία – στην τελευταία μάλιστα ταξίδεψε δύο φορές μετά τη ρωσική εισβολή. Η κόρη του, Σάρα, είπε ότι έμεινε στην Ουκρανία επί 10 μήνες, κοιμόταν σε μια σκηνή στο Κίεβο και βοηθούσε στη στρατολόγηση εθελοντών και την εξεύρεση εφοδίων καθώς πίστευε ότι είχε καθήκον να στηρίζει ανθρώπους που θεωρούσε ευάλωτους ή ανυπεράσπιστους.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΠΑ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top