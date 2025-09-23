Νορβηγία: Έκρηξη από χειροβομβίδα στο κέντρο του Όσλο

Συναγερμός έχει σημάνει στο Όσλο της Νορβηγίας μετά από έκρηξη που προκλήθηκε πιθανόν από χειροβομβίδα στο κέντρο της πόλης.

Ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή κοντά στο Parkveien όπου σημειώθηκε η έκρηξη, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με νορβηγικό μέσο ενημέρωσης, εκτίμηση των αρχών είναι ότι στο σημείο είχε τοποθετηθεί χειροβομβίδα.

Reports of an explosion having rocked Pilestredet in Downtown Oslo, Norway, possibly the result of a thrown hand-grenade. Police have cordoned off the area, with residents being told to stay away from the scene due to possible unexploded ordinance near Parkveien. pic.twitter.com/A29F1eon2m — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης τουλάχιστον άλλη μία χειροβομβίδα που δεν είχε εκραγεί.

#BREAKING



An unexploded grenade is seen in the streets of Oslo, Norway.



An alert has been sent out to residents to stay indoors. pic.twitter.com/ECBbX9VygP — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) September 23, 2025

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.