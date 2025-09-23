Νορβηγία: Έκρηξη από χειροβομβίδα στο κέντρο του Όσλο

Αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Νορβηγία: Έκρηξη Από Χειροβομβίδα Στο Όσλο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός έχει σημάνει στο Όσλο της Νορβηγίας μετά από έκρηξη που προκλήθηκε πιθανόν από χειροβομβίδα στο κέντρο της πόλης.

Κομισιόν: «Δείχνει» τη Ρωσία για τις παραβιάσεις drones σε Δανία - Νορβηγία

Ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή κοντά στο Parkveien όπου σημειώθηκε η έκρηξη, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με νορβηγικό μέσο ενημέρωσης, εκτίμηση των αρχών είναι ότι στο σημείο είχε τοποθετηθεί χειροβομβίδα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης τουλάχιστον άλλη μία χειροβομβίδα που δεν είχε εκραγεί.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

