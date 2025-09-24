Πέθανε η σταρ του ιταλικού κινηματογράφου Κλαούντια Καρντινάλε

Σε ηλικία 87 ετών

Πηγή: Φωτογραφίες AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε, ένας θρύλος του κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960, πέθανε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 87 ετών.

Η σταρ του ιταλικού κινηματογράφου Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών / AP

Η θρυλική σταρ έφυγε από τη ζωή «έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της» στο Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, όπου είχε εγκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια, ανακοίνωσε ο ατζέντης της, Λοράν Σαβρί.

Η Καρντινάλε, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε, γεννήθηκε στην Τύνιδα το 1938.

Τη δεκαετία του 1960 συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως τους Λουκίνο Βισκόντι, Φεντερίκο Φελίνι, Ρίτσαρντς Μπρουκς, Σέρτζιο Λεόνε και Μαρτσέλο Μαστρογιάνι.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
