Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Noεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου, Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ιερομάρτυρος Μίλου του θαυματουργού, Αγίου Ορέστου του Τυανέως και Αγίου Ωρίωνος.

Ο Αρσένιος γεννήθηκε το 1840 στα Φάρασα της Καππαδοκίας και μορφώθηκε στη Νίγδη. Σε ηλικία 26 ετών εκάρη μοναχός και αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος και του δόθηκε το οφίκιο του αρχιμανδρίτη.

Όταν γύρισε στην πατρίδα του, ετοίμασε αίθουσα για σχολείο, η οποία αντί για θρανία είχε δέρματα από πρόβατα. Πάνω στα δέρματα γονατισμένα τα παιδιά παρακολουθούσαν τα μαθήματα και με αυτό το σοφό τρόπο δεν ερέθιζε τους Τούρκους, που νόμιζαν πως προσεύχονταν. Όταν του έφερναν αρρώστους, για να τους διαβάσει, ποτέ δεν εξέταζε εάν ο άρρωστος είναι χριστιανός ή μουσουλμάνος, αλλά από ποια αρρώστια πάσχει, για να βρει την ανάλογη ευχή.

Είχε μεταφράσει πολλές περικοπές του Ευαγγελίου στην τοπική διάλεκτο, ενώ στην Εκκλησία διάβαζε το Ευαγγέλιο πρώτα στα ελληνικά, μετά στα φαρασιώτικα και κατόπιν στα τουρκικά.

Ο Αρσένιος είχε πει πολλές φορές στο ποίμνιό του ότι «στην Ελλάδα θα ζήσω μόνο σαράντα μέρες». Τόσες κι έζησε. Στις 10 Νοεμβρίου 1924 κοιμήθηκε στην Κέρκυρα και στις 11 Φεβρουαρίου 1986, η Ορθόδοξη Εκκλησία τον αγιοκατάταξε, λόγω του χαρίσματός του να θαυματουργεί.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αρσένιος, Αρσένης*

Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη *

Εραστός

Εράστη, Εραστή

Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς

Ηρωδιάδα

Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος, Ηρωδίων, Ηρωδιανός

Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα

Σωσίπατρος, Σώπατρος*

Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *

Μίλος, Μίλης, Μίλων*

Ορέστης, Ορεστιάς

Ορεστία, Ορεστιάδα *

Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης

Ωριώνη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:00 και θα δύσει στις 18:17. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 17 λεπτά.

Σελήνη 20.3 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη

Η 10η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη» το 1999 από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO.

Η Ημέρα αυτή μας δίνει την ευκαιρία να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στην επιστήμη και τη συνεισφορά της στην αειφόρο ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των προοπτικών της ειρήνης.

Από την αγροτική παραγωγή ως την ιατρική, από την αειφόρο ενέργεια ως τη διαχείριση των υδάτων, οι επιστημονικές και τεχνολογικές πρόοδοι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.