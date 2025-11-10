Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Noεμβρίου
09.11.25 , 23:58 IQ 160: Η συνάντηση Μουρίκη - Καλατζή στο ασανσέρ και τα... νεύρα!
09.11.25 , 23:50 Φολέγανδρος: «Ο Άνθρωπος Που Τη Σκότωσε, Θέλει Να Σώσει Το Τομάρι Του»
09.11.25 , 23:45 IQ 160: Η Μουρίκη κινδυνεύει από δηλητηρίαση - Τι συνέβη;
09.11.25 , 23:44 Φιλιππίνες: Δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
09.11.25 , 23:35 Γλυφάδα: «Να Πληρώσουν Αυτοί Που Τον Άφηναν Έξω», Λέει Η Κόρη Της 70χρονης
09.11.25 , 23:15 IQ 160: Η Πηνελόπη Μουρίκη ταξίδεψε πίσω στο 1885!
09.11.25 , 23:07 Σλοβακία: Νέα σύγκρουση τρένων – Αναφορές για πολλούς τραυματίες
09.11.25 , 23:02 Βορίζια: Το μαχαίρωμα πριν έναν χρόνο στο ίδιο σημείο της τραγωδίας
09.11.25 , 23:00 Τα Φαντάσματα: Η Τασούλα θέλει να πάρει τον Χάρη από το αρχοντικό
09.11.25 , 23:00 IQ 160: Η κασέτα του θύματος από το μακρινό 1975!
09.11.25 , 22:25 Κλήρωση Τζόκερ 9/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.000.000 ευρώ
09.11.25 , 22:18 Βορίζια: Με Παιδοψυχολόγους Ανοίγουν Τα Σχολεία
09.11.25 , 22:02 Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια Φραγκιαδάκη
09.11.25 , 21:55 Τα Φαντάσματα: «Το σπίτι είναι στοιχειωμένο... τελεία και παύλα»
Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου - Το συγκινητικό post με φουσκωμένη κοιλίτσα
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Μαρία Αναστασοπούλου: Η ηλικία, ο χωρισμός & η συνεργασία με τον Πορτοσάλτε
Τροχός της Τύχης: Δεν πήγε πακέτο ο γρίφος για τον Ηλία - Πώς θα τα πας;
Μητσοτάκης: «Νιόνιο μας θα σε αποχαιρετίσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ»
GNTM: «Θεωρώ πως έχω αδικηθεί» - Η Μιλένα μιλά για την αποχώρησή της
Η Μουτίδου απαντάει για τον Γκλέτσο: «Δέχθηκα προσωπική λεκτική κακοποίηση»
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου, Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ιερομάρτυρος Μίλου του θαυματουργού, Αγίου Ορέστου του Τυανέως και Αγίου Ωρίωνος.

Ο Αρσένιος γεννήθηκε το 1840 στα Φάρασα της Καππαδοκίας και μορφώθηκε στη Νίγδη. Σε ηλικία 26 ετών εκάρη μοναχός και αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος και του δόθηκε το οφίκιο του αρχιμανδρίτη.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Noεμβρίου

Όταν γύρισε στην πατρίδα του, ετοίμασε αίθουσα για σχολείο, η οποία αντί για θρανία είχε δέρματα από πρόβατα. Πάνω στα δέρματα γονατισμένα τα παιδιά παρακολουθούσαν τα μαθήματα και με αυτό το σοφό τρόπο δεν ερέθιζε τους Τούρκους, που νόμιζαν πως προσεύχονταν. Όταν του έφερναν αρρώστους, για να τους διαβάσει, ποτέ δεν εξέταζε εάν ο άρρωστος είναι χριστιανός ή μουσουλμάνος, αλλά από ποια αρρώστια πάσχει, για να βρει την ανάλογη ευχή.

Είχε μεταφράσει πολλές περικοπές του Ευαγγελίου στην τοπική διάλεκτο, ενώ στην Εκκλησία διάβαζε το Ευαγγέλιο πρώτα στα ελληνικά, μετά στα φαρασιώτικα και κατόπιν στα τουρκικά.

Ο Αρσένιος είχε πει πολλές φορές στο ποίμνιό του ότι «στην Ελλάδα θα ζήσω μόνο σαράντα μέρες». Τόσες κι έζησε. Στις 10 Νοεμβρίου 1924 κοιμήθηκε στην Κέρκυρα και στις 11 Φεβρουαρίου 1986, η Ορθόδοξη Εκκλησία τον αγιοκατάταξε, λόγω του χαρίσματός του να θαυματουργεί.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αρσένιος, Αρσένης*
  • Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη *
  • Εραστός
  • Εράστη, Εραστή
  • Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς
  • Ηρωδιάδα
  • Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος, Ηρωδίων, Ηρωδιανός
  • Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα
  • Σωσίπατρος, Σώπατρος*
  • Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *
  • Μίλος, Μίλης, Μίλων*
  • Ορέστης, Ορεστιάς
  • Ορεστία, Ορεστιάδα *
  • Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης
  • Ωριώνη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:00 και θα δύσει στις 18:17. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 17 λεπτά.

Σελήνη 20.3 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη

Η 10η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη» το 1999 από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO.

Η Ημέρα αυτή μας δίνει την ευκαιρία να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στην επιστήμη και τη συνεισφορά της στην αειφόρο ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των προοπτικών της ειρήνης.

Από την αγροτική παραγωγή ως την ιατρική, από την αειφόρο ενέργεια ως τη διαχείριση των υδάτων, οι επιστημονικές και τεχνολογικές πρόοδοι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top