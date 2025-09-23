Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον Στέλιο Μάινα και τη σύζυγό του, Κάτια

Το ζευγάρι είναι μαζί για περισσότερα από 30 χρόνια

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου ο Στέλιος Μάινας και η σύζυγός του, Κάτια Σπερελάκη.

Το ζευγάρι, που μετρά πάνω από τρεις δεκαετίες κοινής πορείας, αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις και προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στέλιος Μάινας: H ηλικία, η οικογένεια, η συγγραφή βιβλίων & οι καταδύσεις

Ο Στέλιος Μάινας στο Ηρώδειο με τη σύζυγό του/ NDP

Ο Στέλιος Μάινας στο Ηρώδειο με τη σύζυγό του/ NDP

Αυτή τη φορά, όμως, έκαναν μια εξαίρεση επιλέγοντας να παρακολουθήσουν μαζί την παράσταση «Ηλέκτρα» στο Ηρώδειο, με τις Ιωάννα Παππά και Λουκία Μιχαλοπούλου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν με τρυφερότητα για τον γάμο του με την Κάτια Σπερελάκη, τονίζοντας τη σημασία του αμοιβαίου σεβασμού και των συνειδητών υποχωρήσεων: «Με την Κάτια είμαστε μαζί 32 χρόνια. Για να κρατήσει ένας γάμος, πρέπει και οι δύο να κάνουν βήματα πίσω όταν χρειάζεται. Είναι όπως σε μια κοινωνία: Αν επικρατούν μόνο οξύνσεις, καταλήγεις μόνος σου».

Στέλιος Μάινας: Με τη σύζυγό του στην έκθεση ζωγραφικής της Μαρίνας Ψάλτη

Κάτια Σπερελάκη-Ιωάννα Παππά-Στέλιος Μάινας/ NDP

Κάτια Σπερελάκη-Ιωάννα Παππά-Στέλιος Μάινας/ NDP

Ο Στέλιος και η Κάτια είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι που όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

