Βόλος: Από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο θάνατος του Ιάσονα

Ρεπορτάζ της Δήμητρας Τζιότζιου για τον θάνατο του νεαρού Ιάσονα στον Βόλο / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (23/9/2025)

Στο πένθος βυθίστηκε ο Βόλος στο άκουσμα για τον ξαφνικό χαμό του Ιάσονα. Σημαντικές πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του νεαρού και τις έρευνες μετέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η δημοσιογράφος Δήμητρα Τζιότζιου.

Βόλος: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση στον Ιάσονα

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος προήλθε από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ήταν σχεδόν ακαριαίος. Παραμένει κρίσιμο το ερώτημα όμως, όμως εάν θα είχε σωθεί το παλικάρι στην περίπτωση που είχε ειδοποιηθεί άμεσα το ΕΚΑΒ. Είναι κρίσιμο το 40λεπτο κατά το οποίο ο 21χρονος παρέμενε άφαντος.

Οι φίλοι του, μετά το επεισόδιο, κατέβηκαν τρέχοντας από την πολυκατοικία και κάποια στιγμή συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν μαζί τους και άρχισαν να τον ψάχνουν.

Κάποιοι άκουσαν το θόρυβο από την πτώση αλλά κανείς δεν κατάλαβε ότι ο νεαρός φοιτητής έπεσε στο κενό.

Βόλος: Οι γονείς των φίλων του 21χρονου κλήθηκαν για καταθέσεις

Αργά το απόγευμα σήμερα (23/9) κλήθηκε να δώσει κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα, η μητέρα του ενός παιδιού το οποίο βρισκόταν στην ταράτσα, λίγο πριν το δυστύχημα. Το ίδιο συνέβη και με τους υπόλοιπους γονείς.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διεξάγουν προσεκτικά την έρευνα για το συμβάν. Πρώτα αναζητούν τον άνθρωπο ο οποίος φώναξε στα παιδιά να δώσει πληροφορίες για το περιστατικό, μια κατάθεση που πιστεύουν ότι θα βοηθήσει πολύ στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τα αίτια της τραγωδίας. Αλλά και τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας.