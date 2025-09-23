Νατάσα Θεοδωρίδου – Πέτρος Ιακωβίδης: Μια μαγική μουσική συνύπαρξη on stage

Ανέβηκαν στη σκηνή και έγινε χαμός

Πέτρος και Νατάσα τραγούδησαν αγκαλιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Νατάσα Θεοδωρίδου έζησε ένα πραγματικά ξεχωριστό βράδυ το περασμένο Σάββατο στο «VogClub Athens», όπου βρέθηκε για να στηρίξει τον καλό της φίλο, Πέτρο Ιακωβίδη.

Νατάσα Θεοδωρίδου – Πέτρος Ιακωβίδης: Μια μαγική μουσική συνύπαρξη on stage

Μαζί με τη Ρία Ελληνίδου και τον Γιώργο Λιβάνη, που συνεχίζουν να γεμίζουν το μαγαζί με sold out εμφανίσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο, η αγαπημένη τραγουδίστρια πέρασε στιγμές γεμάτες μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα.

Πέτρος Ιακωβίδης: Ρεκόρ προσέλευσης στη συναυλία του στη ΔΕΘ

Η Νατάσα ήταν ιδιαίτερα κεφάτη και δεν σταμάτησε να τραγουδάει αγαπημένες επιτυχίες, ενώ η ενέργειά της και η κομψότητά της τράβηξαν τα βλέμματα όλων.

Νατάσα Θεοδωρίδου – Πέτρος Ιακωβίδης: Μια μαγική μουσική συνύπαρξη on stage

Ο Πέτρος Ιακωβίδης, ως άψογος οικοδεσπότης, την κάλεσε στη σκηνή για να μοιραστούν μαζί με το κοινό μερικές από τις πιο όμορφες μουσικές στιγμές της βραδιάς.

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το «Παραδόθηκα σε ’σενα», ένα τραγούδι που ο Πέτρος είχε γράψει ειδικά για τη Νατάσα, αλλά και το «Καλά σου λέω», σε μουσική του και στίχους της Βίκυς Γεροθόδωρου.

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
