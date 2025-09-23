Νατάσα Θεοδωρίδου – Πέτρος Ιακωβίδης: Μια μαγική μουσική συνύπαρξη on stage

Η Νατάσα Θεοδωρίδου έζησε ένα πραγματικά ξεχωριστό βράδυ το περασμένο Σάββατο στο «VogClub Athens», όπου βρέθηκε για να στηρίξει τον καλό της φίλο, Πέτρο Ιακωβίδη.

Μαζί με τη Ρία Ελληνίδου και τον Γιώργο Λιβάνη, που συνεχίζουν να γεμίζουν το μαγαζί με sold out εμφανίσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο, η αγαπημένη τραγουδίστρια πέρασε στιγμές γεμάτες μουσική, διασκέδαση και χαμόγελα.

Η Νατάσα ήταν ιδιαίτερα κεφάτη και δεν σταμάτησε να τραγουδάει αγαπημένες επιτυχίες, ενώ η ενέργειά της και η κομψότητά της τράβηξαν τα βλέμματα όλων.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης, ως άψογος οικοδεσπότης, την κάλεσε στη σκηνή για να μοιραστούν μαζί με το κοινό μερικές από τις πιο όμορφες μουσικές στιγμές της βραδιάς.

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το «Παραδόθηκα σε ’σενα», ένα τραγούδι που ο Πέτρος είχε γράψει ειδικά για τη Νατάσα, αλλά και το «Καλά σου λέω», σε μουσική του και στίχους της Βίκυς Γεροθόδωρου.