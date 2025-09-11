Πέτρος Ιακωβίδης: Ρεκόρ προσέλευσης στη συναυλία του στη ΔΕΘ

Πέτρος Ιακωβίδης: Ρεκόρ προσέλευσης στη συναυλία του στη ΔΕΘ
Πέτρος Ιακωβίδης: Ρεκόρ Προσέλευσης Στη Συναυλία Του Στη ΔΕΘ
Ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του, ξεσήκωσε το κοινό στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χαρίζοντας μια ανεπανάληπτη βραδιά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν τον χώρο για να τον απολαύσουν και έσπασε το ρεκόρ προσέλευσης.

Με τη χαρακτηριστική ενέργειά του και τις μεγάλες επιτυχίες του, ο μοναδικός Πέτρος Ιακωβίδης παρουσίασε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που αποθεώθηκε, με την προσέλευση του κόσμου να είναι τεράστια.

Την ίδια στιγμή, η νέα του επιτυχία «Καπνογόνα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, σαρώνει αφού μέσα σε μόλις 5 ημέρες έχει ξεπεράσει τις 620.000 προβολές στο YouTube και τις 110.000 ακροάσεις στο Spotify, ενώ ήδη έχει αγαπηθεί δυνατά από τα ραδιόφωνα και τα social media.

Παράλληλα, ο Πέτρος Ιακωβιδης συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις του στο VogClub κάθε Παρασκευή και Σάββατο που έχει πλέον καθιερωθεί ως ο κορυφαίος προορισμός της νυχτερινής Αθήνας, ενώ σύντομα θα απολαύσουμε και το νέο ολοκληρωμένο album του.

Βρείτε το «Καπνογόνα» στις streaming υπηρεσίες

ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
