Ο Έλληνας πρόεδρος του CERN, Κ. Φουντάς στο STAR & τη Μάρα Ζαχαρέα

Ο πρόεδρος του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Κέντρου, του CERN και ενός από τα μεγαλύτερα του κόσμου, είναι Έλληνας. Ο Κωνσταντίνος Φουντάς σχεδιάζει από τη Γενεύη το μέλλον του σύγχρονου κόσμου. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσα λέει για την Ελλάδα, το brain drain και την τεχνητή νοημοσύνη.

Μπορεί στις παρέες μας να είναι τώρα της μόδας να συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, όμως στο CERN η τεχνολογία αυτή βρίσκεται ήδη εν λειτουργία από την δεκαετία του '90. Η Μάρα Ζαχαρέα ρώτησε τον κύριο Φουντά εάν πρέπει να φοβόμαστε το ΑΙ. Όπως είπε στο ρεπορτάζ του Star, υπάρχουν θετικά και αρνητικά, εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσεις.

«Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μικρύνει το χρόνο εργασίας γιατί βάζεις κάποιον να δουλεύει για σένα, μπορεί όμως και να δημιουργήσει ανεργία ή να χρησιμοποιηθεί για drones τα οποία αυτομάτως μπορεί να μάθουν να σκοτώνουν ανθρώπους», απάντησε χαρακτηριστικά ο κ. Φουντάς.

Κωνσταντίνος Φουντάς: «Κανείς δε θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα»

Παρότι εργάζονται και διαπρέπουν πολλοί Έλληνες επιστήμονες στο CERN, ο κύριος Φουντάς επισημαίνει ότι δεν έχει νόημα να επιστρέψουν στην Ελλάδα, παρά μόνο για συναισθηματικούς λόγους.

«Ζω στο εξωτερικό, ξέρω ποιοι είναι οι αστέρες στα πανεπιστήμια, υπάρχουν πολλοί, ούτε ένας από αυτούς δε θέλει να γυρίσει. Γιατί δε θέλει την μη αξιοκρατία στα πανεπιστήμια. Οι μισθοί είναι το λιγότερο», τονίζει.

Στη συνέχεια, η διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star, Μάρα Ζαχαρέα ρώτησε τον κύριο Φουντά τι θα ήθελε να πει στον πρωθυπουργό, αν τον είχε μπροστά του.

«Να δοθεί πολιτική προσπάθεια για να μην φύγουν άλλοι», ήταν η απάντησή του, «Καλυτερεύστε τα πανεπιστήμια, δώστε start ups και επαγγελματικές δυνατότητες στη νεολαία να μην φεύγει».

Κλείνοντας, η διδακτορική φοιτήτρια στο CERN, Σήλια Γεωργίου, πρόσθεσε «Το CERN δημιουργεί θέσεις για νέους ανθρώπους ώστε να μπορούν να εργαστούν εκεί. Ελάτε. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του».

Μακάρι να αλλάξουν μία ημέρα τα πράγματα και δημιουργικά μυαλά, όπως η Σήλια να μένουν Ελλάδα.