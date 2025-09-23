Ο Έλληνας πρόεδρος του CERN, Κ. Φουντάς στο STAR & τη Μάρα Ζαχαρέα

Τι λέει για την Ελλάδα, το brain drain και την τεχνητή νοημοσύνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 21:56 Το παρασκήνιο για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
23.09.25 , 21:56 Απάτη σε βάρος 91χρονης: Του έδωσε 50 χιλ. ευρώ για να «σώσει» το παιδί της
23.09.25 , 21:44 Κλήρωση Eurojackpot 23/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
23.09.25 , 21:35 Φάρμα: «Ο κύβος ερρίφθη» - Τι περιέχει η ομαδική δοκιμασία ασυλίας;
23.09.25 , 21:30 Η Ανδριανή επέστρεψε στη Φάρμα - «Θα φύγει γρήγορα και πάλι»
23.09.25 , 21:26 Τραμπ: Να καταρρίπτονται ρωσικά αεροσκάφη αν παραβιάζουν χώρες του ΝΑΤΟ
23.09.25 , 21:25 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε το πρώτο παιχνίδι προμηθειών;
23.09.25 , 21:24 Παντρεύτηκε η Άννα Κορακάκη – Οι φωτογραφίες από τον μυστικό γάμο
23.09.25 , 21:23 Ερντογάν στον ΟΗΕ: Επέμεινε για το ψευδοκράτος, προειδοποίησε για Αιγαίο
23.09.25 , 21:08 Ο Έλληνας πρόεδρος του CERN, Κ. Φουντάς στο STAR & τη Μάρα Ζαχαρέα
23.09.25 , 20:57 Ευγενία Ξυγκόρου: Η ηλικία, ο έρωτας και οι σειρές που την έχουμε ξαναδεί!
23.09.25 , 20:42 Geely EX5: Που μπορειτε να το οδηγήσετε - H τιμή
23.09.25 , 20:38 Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης
23.09.25 , 20:30 Ασπρόπυργος: Επιτέθηκαν άγρια σε 14χρονο - «Θα μπορούσε να έχει πεθάνει»
23.09.25 , 20:26 Απαγωγή 15χρονου Θεσσαλονίκη: «Με έβαλαν σε λευκό βαν και με απείλησαν»
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Έγκυος Ελληνίδα ηθοποιός: Η πρώτη εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα!
Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης
Παντρεύτηκε η Άννα Κορακάκη – Οι φωτογραφίες από τον μυστικό γάμο
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τα κιλά και το ύψος της
Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Μικρούτσικος κατά Πορτοσάλτε: «Είναι αλήτης, θέλει φτύσιμο»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Η Μάρα Ζαχαρέα στο CERN: Η συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Φουντά / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων (23/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πρόεδρος του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Κέντρου, του CERN και ενός από τα μεγαλύτερα του κόσμου, είναι Έλληνας. Ο Κωνσταντίνος Φουντάς σχεδιάζει από τη Γενεύη το μέλλον του σύγχρονου κόσμου. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσα λέει για την Ελλάδα, το brain drain και την τεχνητή νοημοσύνη. 

Ο Κωνσταντίνος Φουντάς σχεδιάζει από τη Γενεύη το μέλλον του σύγχρονου κόσμου

Μπορεί στις παρέες μας να είναι τώρα της μόδας να συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, όμως στο CERN η τεχνολογία αυτή βρίσκεται ήδη εν λειτουργία από την δεκαετία του '90. Η Μάρα Ζαχαρέα ρώτησε τον κύριο Φουντά εάν πρέπει να φοβόμαστε το ΑΙ. Όπως είπε στο ρεπορτάζ του Star, υπάρχουν θετικά και αρνητικά, εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσεις. 

Στα άδυτα του CERN η Μάρα Ζαχαρέα με την κάμερα του Star

«Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μικρύνει το χρόνο εργασίας γιατί βάζεις κάποιον να δουλεύει για σένα, μπορεί όμως και να δημιουργήσει ανεργία ή να χρησιμοποιηθεί για drones  τα οποία αυτομάτως μπορεί να μάθουν να σκοτώνουν ανθρώπους», απάντησε χαρακτηριστικά ο κ. Φουντάς.  

Ο Κ. Φουντάς και η Μάρα Ζαχαρέα

Κωνσταντίνος Φουντάς: «Κανείς δε θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα»

Παρότι εργάζονται και διαπρέπουν πολλοί Έλληνες επιστήμονες στο CERN, ο κύριος Φουντάς επισημαίνει ότι δεν έχει νόημα να επιστρέψουν στην Ελλάδα, παρά μόνο για συναισθηματικούς λόγους. 

«Ζω στο εξωτερικό, ξέρω ποιοι είναι οι αστέρες στα πανεπιστήμια, υπάρχουν πολλοί, ούτε ένας από αυτούς δε θέλει να γυρίσει. Γιατί δε θέλει την μη αξιοκρατία στα πανεπιστήμια. Οι μισθοί είναι το λιγότερο», τονίζει. 

Ο Κ. Φουντάς για το brain drain

Στη συνέχεια, η διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star, Μάρα Ζαχαρέα ρώτησε τον κύριο Φουντά τι θα ήθελε να πει στον πρωθυπουργό, αν τον είχε μπροστά του. 

«Να δοθεί πολιτική προσπάθεια για να μην φύγουν άλλοι», ήταν η απάντησή του, «Καλυτερεύστε τα πανεπιστήμια, δώστε start ups και επαγγελματικές δυνατότητες στη νεολαία να μην φεύγει». 

Κλείνοντας, η διδακτορική φοιτήτρια στο CERN, Σήλια Γεωργίου, πρόσθεσε «Το CERN δημιουργεί θέσεις για νέους ανθρώπους ώστε να μπορούν να εργαστούν εκεί. Ελάτε. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του». 

Μακάρι να αλλάξουν μία ημέρα τα πράγματα και δημιουργικά μυαλά, όπως η Σήλια να μένουν Ελλάδα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
CERN
 |
ΓΕΝΕΥΗ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top