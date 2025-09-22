Τζίμι Κίμελ: Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του - Η ανακοίνωση τη Disney

Έξι μέρες μετά την επ' αόριστον διακοπή της

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Jordan Strauss)
Ρεπορτάζ για τη διακοπή της εκπομπής του Κίμελ / ΕΡΤ (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ επιστρέφει στο πρόγραμμα του ABC την Τρίτη, μόλις έξι ημέρες μετά την αρχική απόφαση για επ’ αόριστον παύση, εξαιτίας των αντιδράσεων που προκάλεσαν τα σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

«Κόπηκε» η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά το σχόλιο για τη δολοφονία του Κερκ

Η τελική απόφαση προέκυψε έπειτα από διαβουλεύσεις του ίδιου με την Walt Disney Company, η οποία χαρακτήρισε τις δηλώσεις του «ατυχείς». «Τις τελευταίες ημέρες είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις με τον Τζίμι και, κατόπιν αυτών, αποφασίσαμε η εκπομπή να επιστρέψει την Τρίτη», ανέφερε η Disney σε ανακοίνωσή της.

Τζίμι Κίμελ: Η ανακοίνωση της Disney για την εκπομπή του 

«Την περασμένη Τετάρτη, πήραμε την απόφαση να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής, για να αποφύγουμε την περαιτέρω ένταση, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας. Πρόκειται για μια απόφαση που πήραμε, επειδή θεωρήσαμε ότι κάποια από τα σχόλια ήταν ακατάλληλα για την στιγμή και, επομένως, προσβλητικά. Περάσαμε τις τελευταίες μέρες, πραγματοποιώντας εποικοδομητικές συνομιλίες με τον Τζίμι και μετά από αυτές τις συζητήσεις, καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψει η εκπομπή την Τρίτη».

Τζίμι Κίμελ: Πώς πάρθηκε η απόφαση να διακοπεί επ' αορίστου το talk show του

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ από το ABC ακολούθησε τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, ο οποίος προειδοποίησε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο ανάκλησης αδειών τοπικών καναλιών του δικτύου, εάν δεν υπήρχε αντίδραση στα σχόλια του παρουσιαστή. Ο Καρ χαρακτήρισε τα σχόλια «εξαιρετικά προβληματικά».

Ο Κίμελ, σε πρόσφατη εκπομπή του, αναφέρθηκε στη «MAGA συμμορία», υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, με διαφορετικό τρόπο για πολιτικούς λόγους.

Η απόφαση του ABC προκάλεσε αντιδράσεις από συνδικάτα, μέλη του Κογκρέσου και προσωπικότητες του Χόλιγουντ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκπομπή τερματίστηκε λόγω «χαμηλής τηλεθέασης», υποστηρίζοντας ότι τα σχόλια του Κίμελ αφορούσαν αρνητικά τον Τσάρλι Κερκ.

 

