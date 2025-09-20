Τράτες βυθού: Επικυρώθηκε η συνθήκη για την προστασία των διεθνών υδάτων

Η διεθνής συνθήκη για τις ανοιχτές θάλασσες επικυρώθηκε, καθώς μετά τη χθεσινή υπογραφή της από το Μαρόκο, συμπληρώθηκαν οι υπογραφές που απαιτούνταν από 60 χώρες.

Πρόκειται για το πρώτο νομικό πλαίσιο που στοχεύει στην προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε διεθνή ύδατα, τα οποία αποτελούν σχεδόν τα δύο τρίτα των ωκεανών και σχεδόν το μισό της επιφάνειας της Γης και βρίσκονται εκτός δικαιοδοσίας των κρατών. Οι περιοχές αυτές κινδυνεύουν από την υπεραλίευση, την παράνομη αλίευση ( όπως τράτες βυθού) και τις εξορύξεις στον βυθό.

Δημιουργεί νομική διαδικασία για να δημιουργήσουν οι χώρες προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές στα νερά αυτά, για προστασία από καταστροφικές δραστηριότητες.

Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται συλλογικά μέσω συνδιασκέψεων των μερών (COPs)

Η συνθήκη είναι σημαντική για να επιτευχθεί ο στόχος «30x30», δηλαδή η προσπάθεια να προστατευθεί το 30% του πλανήτη σε έδαφος και θάλασσα ως το 2030.

Παρόλα αυτά, είναι αβέβαιο πόσο ισχυρή είναι, καθώς οι μεγαλύτεροι «παίκτες» όπως ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα και Ιαπωνία δεν έχουν υπογράψει ακόμα και δεν υπάρχει όργανο επιβολής κυρώσεων.

Μετά την επικύρωση της συνθήκης χρειάζονται 120 ημέρες για να τεθεί σε ισχύ. Όμως χρειάζεται δουλειά για να διευκρινιστεί πώς θα εφαρμοστεί, χρηματοδοτηθεί και επιβληθεί. Ένα χρόνο από τη θέση της σε ισχύ, οι χώρες θα συναντηθούν για να επεξεργαστούν το θέμα αυτό.