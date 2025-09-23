Mandarin Oriental: Διακοπές στο καλύτερο πολυτελές ξενοδοχείο στον κόσμο!

Mandarin Oriental: Διακοπές στο καλύτερο πολυτελές ξενοδοχείο στον κόσμο!
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Πρώτη Δημοσίευση: 19.09.25, 12:51
To πρώτο ξενοδοχείο Mandarin Oriental, το οποίο θα αναπτυχθεί στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2027, έρχεται στο Ελληνικό / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Mandarin Oriental βραβεύτηκε από το Luxury Travel Intelligence ως το κορυφαίο πολυτελές ξενοδοχείο στον κόσμο για το 2025!

Ταξίδι στο εξωτερικό με τα παιδιά σας - Προτάσεις για κάθε ηλικία

 

4+1 ταξίδια στο εξωτερικό που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου!

Mandarin Oriental: Εδώ θα ζήσετε την απόλυτη εμπειρία διαμονής 

Πισίνες, beauty saloons, wellness σπα, γυμναστήρια και βραβευμένα με Michelin πιάτα συνθέτουν την υπέρτατη απωανατολίτικη πολυτελή εμπειρία διαμονής στο Mandarin Oriental του Χονγκ Κονγκ.

 

Κάθε πιάτο έχει τη δική του ιστορία... Νιώστε την «έκρηξη γεύσεων» μέσα από τις κορυφαίες δημιουργίες διάσημων σεφ, οι οποίες θα σας ταξιδέψουν πολύ... ψηλά!

 

 

 

Στα εστιατόρια του Mandarin Oriental χρησιμοποιούν τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες, για να απολαύσετε την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία!

 

 

 

Από το πρωινό γεύμα έως και το βραδινό ποτό, το Mandarin Oriental ακολουθεί μία και μόνο φιλοσοφία: Πώς να νιώσετε μοναδικοί και να ζήσετε μία αξέχαστη εμπειρία διαμονής.

 

 

 

 

Luxury wellness: Χαλάρωση, ευεξία, ομορφιά και ανανέωση στα υπερπολυτελή σπα του ξενοδοχείου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eπιπρόσθετα, το πολυβραβευμένο ξενοδοχείο προσφέρει δραστηριότητες για παιδιά, υπό την εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού και είναι φιλικό προς όλες τις ηλικίες!

 

 

 

 

 

Εάν θέλετε να ζήσετε και εσείς με τα αγαπημένα σας πρόσωπα μια πολυβραβευμένη εμπειρία πολυτέλειας με άριστη εξυπηρέτηση στο Mandarin Oriental, η τιμή διανυχτέρευσης για τον μήνα Οκτώβριο ανέρχεται στα 650€, για διαμονή στη σουίτα με King-Size Κρεβάτι και θέα στη Statue Square.

 

 

 

 

 

 

 

 

