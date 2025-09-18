Labubu: Τι είναι τα κουκλάκια που έγιναν το πιο viral trend της χρονιάς

Ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τη νέα αγοραστική «τρέλα»

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Παγκόσμια υστερία με τα κουκλάκια Labubu / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Είτε τα βρίσκεις χαριτωμένα, άσχημα είτε απλώς αλλόκοτα, δύσκολα θα έχεις ξεφύγει από την παγκόσμια τρέλα των Labubu

Τα τριχωτά τερατάκια της κινεζικής εταιρείας Pop Mart έχουν μετατραπεί σε viral αγοραστική εμμονή. Και φυσικά, δε λείπουν οι διάσημοι υποστηρικτές τους: από τη Rihanna και τη Dua Lipa, μέχρι την Kim Kardashian και τη Lisa των Blackpink. Το ίδιο φανατικός είναι και οι κόσμος από τη Σαγκάη μέχρι το Λονδίνο, με τις ουρές έξω από τα καταστήματα έχουν γίνει πρώτο θέμα.

Μπορεί να κοστίζουν αρκετά χρήματα, όμως έχουν φτάσει να γίνουν συλλεκτικά κομμάτια και δεν είναι λίγοι εκείνοι που μεγαλώνουν συνέχεια τη συλλογή τους με νέα «μοντέλα». 

Η παγκόσμια φρενίτιδα με τα Labubu έχει σχεδόν τριπλασιάσει τα κέρδη της Pop Mart τον τελευταίο χρόνο – και, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, έχει δώσει νέα ώθηση και σε ολόκληρη την αγορά της Κίνας, η οποία είχε δεχτεί πλήγματα από την πανδημία και τις τεταμένες σχέσεις με τη Δύση.

Τι είναι, όμως, τα Labubu; 

Είναι ένα ερώτημα που εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς!

Τα Labubu είναι ταυτόχρονα φανταστικοί χαρακτήρες και εμπορικά brands. Η ίδια η λέξη δε σημαίνει τίποτα, είναι απλώς το όνομα ενός ήρωα από τη σειρά παιχνιδιών “The Monsters”, που δημιούργησε ο καλλιτέχνης από το Χονγκ Κονγκ, Kasing Lung.

Οι φιγούρες συνδυάζουν κεφαλές με λούτρινα σώματα και ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη εμφάνισή τους: μυτερά αυτιά, μεγάλα μάτια και ένα σκανδαλιάρικο χαμόγελο με ακριβώς εννέα δόντια. Το διαδίκτυο, πάντως, παραμένει διχασμένο – άλλοι τα θεωρούν απίστευτα χαριτωμένα και άλλοι... άσχημα. 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή, το Labubu είναι πλασματάκι «καλοκάγαθο και πάντα πρόθυμο να βοηθήσει, αλλά συχνά καταλήγει σε αναποδιές και ζημιές».

Το brand του Labubu δεν περιορίζεται μόνο στον ίδιο τον χαρακτήρα. Περιλαμβάνει και άλλες φιγούρες που ανανεώνονται συνεχώς. 

Η viral τρέλα των Labubu

Οι διάσημοι λατρεύουν τα Labubu / Unsplash 

Wang Ning: Ο δημιουργός των Labubu και πώς έφτασε να βρίσκεται ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο  

Ο 38χρονος Wang Ning είναι ο άνθρωπος πίσω από τα Labubu! Εξαιτίας τους, είδε τον εαυτό του στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, και μάλιστα σε θέση ψηλότερη από εκείνη του Jeff Bezos και του Warren Buffet. Βρίσκεται στο νούμερο 79. Σήμερα, η περιουσία του Κινέζου επιχειρηματία ξεπερνά τα 27,5 δισ. δολάρια. Στον Wang ανήκει το 50% της Pop Mart, τα κέρδη της οποίας τριπλασιάστηκαν σε σχέση με έναν χρόνο πριν. 

Γεννημένος το 1987 στην επαρχία Χενάν, σπούδασε διαφήμιση στη Ζενγκζού και στη συνέχεια εργάστηκε για σύντομο διάστημα στη Sina Corporation, τη διαχειρίστρια του Weibo. Έπειτα από έναν χρόνο εγκατέλειψε τη θέση του για να χαράξει τη δική του πορεία.

Είχε την ιδέα να δημιουργήσει ένα... viral προϊόν, καθώς θεωρούσε πως κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει στην κινεζική αγορά. Και εκ του αποτελέσματος τα κατάφερε!

Στην αρχή η φήμη των Labubu περιοριζόταν αποκλειστικά στην Κίνα. Τα κουκλάκια άρχισαν να γνωρίζουν ευρύτερη επιτυχία προς τα τέλη του 2022, ακριβώς τη στιγμή που η χώρα έβγαινε από την πανδημία.

Η μανία των Labubu αποδείχθηκε «τυφώνας»: εξαπλώθηκε γρήγορα στη Νοτιοανατολική Ασία και στη συνέχεια κατέκτησε και τον υπόλοιπο κόσμο!

Μέχρι πού θα φτάσει;;;

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
