Τραμπ: Πολλοί Αμερικανοί θέλουν έναν δικτάτορα για πρόεδρο!

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε στη συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο ότι πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν δικτάτορα για πρόεδρο των ΗΠΑ.



«Αρκετοί Αμερικανοί πολίτες θα ήθελαν έναν δικτάτορα για πρόεδρο» δήλωσε ο μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου στο οβάλ γραφείο στον Λευκό Οίκο, σοκάροντας για μία ακόμη φορά τους δημοσιογράφους που συμμετείχαν σε αυτήν

Τραμπ: «Δεν είμαι δικτάτορας, είμαι απλώς ευφυής»

Ο ίδιος πάντως διαχώρισε τη θέση του, όπως μετέδωσε στο δελτίο ειδήσεων του Star ο Δημήτρης Σουλτογιάννης, λέγοντας πως δεν είναι δικτάτορας, δεν του αρέσουν οι δικτάτορες και πως απλά είναι ένας ευφυής άνθρωπος με κοινή λογική.

Ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ υπενθύμισε ότι όλη αυτή η συζήτηση περί δικτατόρων ξεκίνησε από τους επικριτές του Τραμπ για την απόφαση του να βγάλει στους δρόμους της Αμερικανικής πρωτεύουσας την εθνοφρουρά, μια απόφαση για την οποία ο ίδιος πιστεύει ότι πρέπει να τον συγχαίρουν αντί να τον κατηγορούν ότι επιτίθεται στη Δημοκρατία.

Ερωτήματα για την υγεία του Τραμπ

Την ίδια ώρα «φουντώνουν» και πάλι τα σενάρια για την υγεία του Αμερικανού προέδρου μετά από φωτογραφίες που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το Οβάλ γραφείο με το χέρι του να έχει μελανιές.

Τέλος, ο πλανητάρχης υπέγραψε και προεδρικό διάταγμα παρουσία δημοσιογράφων, που προβλέπει ποινή φυλάκισης ενός έτους για οποιανδήποτε καίει Αμερικανική σημαία χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης πριν εκτίσει όλη την ποινή.

