Τραμπ: Πολλοί Αμερικανοί θέλουν έναν δικτάτορα για πρόεδρο!

Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του λόγω των μελανιών στο χέρι

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Κοσμος
Πηγή: Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε στη συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο ότι πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν δικτάτορα για  πρόεδρο των ΗΠΑ.     
 

ΗΠΑ: Με οπλισμό η Εθνοφρουρά κάνει περιπολίες στην Ουάσιγκτον

«Αρκετοί Αμερικανοί πολίτες θα ήθελαν έναν δικτάτορα για πρόεδρο» δήλωσε ο μεταξύ άλλων ο  πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου στο οβάλ γραφείο στον Λευκό Οίκο, σοκάροντας για μία ακόμη φορά τους δημοσιογράφους που συμμετείχαν σε αυτήν  

Τραμπ: «Δεν είμαι δικτάτορας, είμαι απλώς ευφυής»

Ο ίδιος πάντως διαχώρισε τη θέση του, όπως μετέδωσε στο δελτίο ειδήσεων του Star ο Δημήτρης Σουλτογιάννης, λέγοντας πως δεν είναι δικτάτορας, δεν του αρέσουν οι δικτάτορες και πως απλά είναι ένας ευφυής άνθρωπος με κοινή λογική. 

Ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ υπενθύμισε ότι όλη αυτή η συζήτηση περί δικτατόρων ξεκίνησε από τους επικριτές του Τραμπ για την απόφαση του να βγάλει στους δρόμους της Αμερικανικής πρωτεύουσας την εθνοφρουρά, μια απόφαση για την οποία ο ίδιος πιστεύει ότι πρέπει να τον συγχαίρουν αντί να τον κατηγορούν ότι επιτίθεται στη Δημοκρατία. 

Ο Τραμπ επισκέφθηκε τους ένστολους που ανέπτυξε στην Ουάσιγκτον

Ερωτήματα  για την υγεία του Τραμπ  

Την ίδια ώρα «φουντώνουν»  και πάλι τα σενάρια για την υγεία του Αμερικανού προέδρου μετά από φωτογραφίες που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το Οβάλ γραφείο με το χέρι του να έχει μελανιές. 

Τέλος, ο πλανητάρχης υπέγραψε και προεδρικό διάταγμα παρουσία δημοσιογράφων, που προβλέπει ποινή φυλάκισης ενός έτους για οποιανδήποτε καίει Αμερικανική σημαία χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης πριν εκτίσει όλη την ποινή. 
 

