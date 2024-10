Συναγερμός από ΗΠΑ: Τo Ιράν προετοιμάζει επίθεση με πυραύλους κατά Ισραήλ

Πληροφορίες των ΗΠΑ για επικείμενη πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ (βίντεο Σκάι)

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν σήμερα για «επικείμενη» επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, επισημαίνοντας πως μια τέτοια επίθεση θα είχε σοβαρές «συνέπειες» για την Τεχεράνη.

«Οι ΗΠΑ έχουν ενδείξεις βάσει των οποίων το Ιράν προετοιμάζεται να διεξάγει μια επικείμενη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους» εναντίον του Ισραήλ, δήλωσε Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος, σε μια δήλωση προς το AFP, την οποία έκανε υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Στηρίζουμε με ενεργό τρόπο τις αμυντικές προετοιμασίες» του Ισραήλ, πρόσθεσε ο ίδιος, συμπληρώνοντας πως μια «απευθείας στρατιωτική επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ θα οδηγούσε σε σοβαρές συνέπειες» για την Τεχεράνη.

Η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν εναντίον του Ισραήλ θα μπορούσε να είναι το ίδιο μεγάλη ή ενδεχομένως μεγαλύτερη σε σύγκριση με εκείνη του Απριλίου, εφόσον πραγματοποιηθεί, αν και αυτή η εκτίμηση βασίζεται σε αρχικές ενδείξεις και είναι δύσκολο να θεωρηθεί βέβαιη, είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN επίσης μετέδωσε, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν πως μια πιθανή επικείμενη επίθεση από το Ιράν θα είναι παρόμοια με την επίθεση που διεξήγαγε η Τεχεράνη τον Απρίλιο.

Το Ιράν είχε εκτοξεύσει πάνω από 300 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όμως το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και σύμμαχοι από δυτικές και αραβικές χώρες κατέρριψαν σχεδόν όλους τους πυραύλους και τα ντρόουν.

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters να σχολιάσει.

Η προειδοποίηση για την επίθεση απευθύνθηκε λίγο αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε μια χερσαία επίθεση στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, έπειτα από μια εβδομάδα σφοδρών βομβαρδισμών, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους στη χώρα.

Έπειτα από το καταστροφικό πλήγμα που κατάφερε στη Χεζμπολάχ, με τον θάνατο του ηγέτη της Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή σε έναν ισραηλινό βομβαρδισμό κοντά στη Βηρυτό, το Ισραήλ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε εναντίον της οργάνωσης που υποστηρίζει το Ιράν.

Ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του Χασάν Νασράλα «δεν θα είναι μάταιος» και ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ προειδοποίησε ότι θα οδηγήσει στην «καταστροφή» του Ισραήλ.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας προς τους εργαζομένους της πρεσβείας και τις οικογένειές τους «να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία μέχρι νεωτέρας».

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) δήλωσε ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποια αεροπορική απειλή από το Ιράν, σημειώνοντας πως το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») είναι προετοιμασμένο για ιρανική απειλή.

BREAKING❗️❗️

IDF spokesman Rear Admiral Daniel Hagari:

The US has informed Israel of #Iran intention to launch missiles at the country. As of now, no aerial threats have been launched against #Israel An Iranian attack against Israel will have consequences.@GreeceMFA…