Ισραήλ: Επιβεβαίωσε «περιορισμένη» χερσαία εισβολή στον Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τη νύχτα πως έχουν πλέον αρχίσει να διεξάγουν περιορισμένες, εντοπισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιδρομές σε χωριά του νοτίου Λιβάνου, σημειώνοντας πως ο στόχος είναι θύλακες της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον του Λιβάνου - AP Images

Μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα σε πολύνεκρο βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, ισραηλινοί ηγέτες διεμήνυσαν πως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.

Israeli ground forces moved into southern Lebanon early Tuesday, marking a significant escalation of an offensive against Hezbollah. The incursion follows weeks of heavy blows by Israel against the militia group — including an airstrike that killed its leader, Hassan Nasrallah. pic.twitter.com/aa6j31aaXQ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν από την 23η Σεπτεμβρίου ακατάπαυστους, εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα λιβανικά σώματα ασφαλείας, τα μεσάνυχτα έγιναν έξι νέοι βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού, που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ. Προηγουμένως ο στρατός του Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους των περιοχών αυτών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους εσπευσμένα για την ασφάλειά τους.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για «περιορισμένες και στοχευμένες» επιδρομές εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ - AP Images

«Όπως προέβλεπε απόφαση της ισραηλινής πολιτικής ηγεσίας, δυνάμεις (...) άρχισαν πριν από λίγες ώρες περιορισμένες, εντοπισμένες και στοχευμένες επιδρομές, βασισμένες σε συγκεκριμένες πληροφορίες, εναντίον στόχων και υποδομών των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, με την υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας και του πυροβολικού», σύμφωνα με ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού το οποίο δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram και μέσω X λίγο μετά τις 02:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Οι στόχοι αυτοί βρίσκονται σε χωριά κοντά στα σύνορα και εγείρουν άμεση απειλή για ισραηλινές κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ», συνέχισε η ανακοίνωση.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδεύει προς επικίνδυνη κλιμάκωση μετά από τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο - AP Images

Μερικές ώρες νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωνε πως άρχισαν «περιορισμένες» χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν άφησε να εννοηθεί πως είναι αντίθετος στις ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις, απευθύνοντας νέα έκκληση για κατάπαυση του πυρός.

Οι μονάδες που αναπτύχθηκαν «επιχειρούν με βάση μεθοδικό σχέδιο» για το οποίο εκπαιδεύονταν «τους τελευταίους μήνες», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Εικόνα από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο - AP Images

Αξιωματούχος σε παλαιστινιακό καταυλισμό προσφύγων στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως στόχος βομβαρδισμού που εξαπέλυσε το Ισραήλ ήταν το σπίτι παλαιστινίου αξιωματούχου πρώτης γραμμής.

Reports of an Israeli Assassination Strike on the Ain al-Hilweh Refugee Camp in Western Lebanon, near the City of Sidon; with several Casualties at the Site of the Airstrike. pic.twitter.com/sQl6i3GopW