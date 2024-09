Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πύραυλο κατά του Ισραήλ για πρώτη φορά

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι για «πρώτη φορά» το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ εκτόξευσε πύραυλο εναντίον του Τελ Αβίβ, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Είναι η πρώτη φορά που πύραυλος της Χεζμπολάχ έφτασε στην περιοχή του Τελ Αβίβ. Αναχαιτίστηκε» από τον ισραηλινό στρατό, δήλωσε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

Israeli Airstrikes have reportedly Targeted the Town of Maaysrah to the North of Beirut, marking the First Israeli Strikes against Northwestern Lebanon. pic.twitter.com/pZl3DdHwW0

Λίγο νωρίτερα το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του γενικού αρχηγείου της Μοσάντ, της υπηρεσίας εξωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, κοντά στο Τελ Αβίβ.

«Η Ισλαμική Αντίσταση εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο Qader 1 στις 06:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης (...) με στόχο το γενικό αρχηγείο της Μοσάντ σε προάστιο του Τελ Αβίβ», ανακοίνωσε η Χεζμπολάχ.

Israel's Iron Dome intercepted a Hezbollah missile attack over Tel Aviv — the first since Israel expanded its Gaza war and began attacking Lebanon.



Israel claims this is the first time a Hezbollah missile has reached the Israeli metropolis, with the Lebanese group saying… pic.twitter.com/HI3oqBDmqi