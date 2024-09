Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά τον θάνατο του Νασράλα

Βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε «δεκάδες» νέες επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δύο ημέρες μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα από ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Τα αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας επιτέθηκαν σε δεκάδες στόχους τρομοκρατών στο έδαφος του Λιβάνου στη διάρκεια των τελευταίων ωρών», ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Let the world see #Israel atrocities and crimes against humanity committed against Lebanese innocent civilians ! #Beirut #Lebanon 🇱🇧 #Lebanon_underattack https://t.co/HIrVaEsM4v