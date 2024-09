Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο: «Σκοτώσαμε διοικητές της Χεζμπολάχ»

Οι τελευταίες εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή / Βίντεο Open

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο να έχει εξαπλωθεί και στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ αλληλοβομβαρδίζονται, με τους αμάχους να τρέχουν να σωθούν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πλήττει στόχους «τρομοκρατών» του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα στον ανατολικό Λίβανο. Οι IDF ανακοίνωσαν ότι ο διοικητής της μονάδας εκτόξευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, Μοχάμεντ Αλί Ισμαήλ, και ο αναπληρωτής του, Χοσέιν Άχμεντ Ισμαήλ, σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσαν τις προηγούμενες ώρες.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε το βόρειο Ισραήλ μετά τα πλήγματα στο προπύργιό της στα νότια προάστια της Βηρυτού.

#Beirut #Lebanon this morning after Israeli airstrikes last night pic.twitter.com/h5uCKt10KC